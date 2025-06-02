В Тюменской области в 2025 году стало больше безработных

В Тюменской области за год выросло число официально зарегистрированных безработных. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, этот показатель выше аналогичного в 2024 году на 180 человек.
«По состоянию на 27 мая численность безработных, зарегистрированных на учете в службе занятости Тюменской области, составляет 2154 человека. На аналогичную дату прошлого года численность безработных составила 1974 человека», — передает слова ведомства издание 72.ru.
С начала 2025 года в Тюменской области из-за сокращений в 70 организациях работу потеряли 237 человек, в основном в сферах торговли, строительства и обеспечения общественного порядка. Кроме того, с 1 июня планируется поэтапное сокращение еще 243 сотрудников, преимущественно в органах власти и мебельных компаниях. Ранее сообщалось, что с апреля 2025 года в регионе под увольнения попадут 443 человека из 61 организации.
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