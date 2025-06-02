В Тюмени 2 июня скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Николай Андреевич Пахомов, проживший без малого 100 лет. О его уходе сообщили глава города Максим Афанасьев и администрация Тюмени.
«Глава города Максим Афанасьев и коллектив администрации Тюмени выражают искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Андреевича Пахомова. Неизмерима благодарность потомков за его героическую молодость во имя нашей общей победы и свободы», — говорится в сообщении администрации.
Николай Пахомов был призван в ряды Красной армии в ноябре 1942 года и после окончания курсов молодого бойца направлен в 268-й стрелковый полк 48-й стрелковой дивизии. Это подразделение держало оборону на юго-восточных подступах к Ленинграду. После войны Пахомов активно занимался общественной деятельностью, встречался с учащимися тюменских школ и проводил уроки мужества.
Прощание с Николаем Андреевичем Пахомовым пройдет 4 июня. Тюменцев приглашают к 12:00 в зал № 1 по адресу: улица Юрия Семовских, 14.
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