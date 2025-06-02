02 июня 2025

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны, проживший почти 100 лет. Фото

В Тюмени ушел из жизни ветеран войны и почетный гражданин Николай Пахомов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран войны прожил почти 100 лет
Ветеран войны прожил почти 100 лет Фото:

В Тюмени 2 июня скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Николай Андреевич Пахомов, проживший без малого 100 лет. О его уходе сообщили глава города Максим Афанасьев и администрация Тюмени.

«Глава города Максим Афанасьев и коллектив администрации Тюмени выражают искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Андреевича Пахомова. Неизмерима благодарность потомков за его героическую молодость во имя нашей общей победы и свободы», — говорится в сообщении администрации.

Николай Пахомов был призван в ряды Красной армии в ноябре 1942 года и после окончания курсов молодого бойца направлен в 268-й стрелковый полк 48-й стрелковой дивизии. Это подразделение держало оборону на юго-восточных подступах к Ленинграду. После войны Пахомов активно занимался общественной деятельностью, встречался с учащимися тюменских школ и проводил уроки мужества.

Прощание с Николаем Андреевичем Пахомовым пройдет 4 июня. Тюменцев приглашают к 12:00 в зал № 1 по адресу: улица Юрия Семовских, 14.

Николай Андреевич Пахомов
Николай Андреевич Пахомов
Фото:

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В Тюмени 2 июня скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Николай Андреевич Пахомов, проживший без малого 100 лет. О его уходе сообщили глава города Максим Афанасьев и администрация Тюмени. «Глава города Максим Афанасьев и коллектив администрации Тюмени выражают искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Андреевича Пахомова. Неизмерима благодарность потомков за его героическую молодость во имя нашей общей победы и свободы», — говорится в сообщении администрации. Николай Пахомов был призван в ряды Красной армии в ноябре 1942 года и после окончания курсов молодого бойца направлен в 268-й стрелковый полк 48-й стрелковой дивизии. Это подразделение держало оборону на юго-восточных подступах к Ленинграду. После войны Пахомов активно занимался общественной деятельностью, встречался с учащимися тюменских школ и проводил уроки мужества. Прощание с Николаем Андреевичем Пахомовым пройдет 4 июня. Тюменцев приглашают к 12:00 в зал № 1 по адресу: улица Юрия Семовских, 14.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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