В Кремле раскрыли детали графика переговоров России и Украины

Песков: график встреч РФ и Украины зависит от готовности сторон к диалогу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что график встреч России и Украины не цикличен
Песков заявил, что график встреч России и Украины не цикличен Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной не будут проходить по фиксированному расписанию — их частота зависит от готовности сторон продолжать диалог после каждого раунда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь вряд ли можно установить цикличность. Это зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд. В ходе контактов будут нащупываться приемлемые сроки», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что каждая встреча согласовывается отдельно с учетом позиций делегаций и текущей ситуации.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями под руководством Владимира Мединского и Рустема Умерова. Встреча продолжалась чуть более часа, по итогам которой стороны договорились об обмене военнопленными до 25 лет и всеми тяжелоранеными. Ожидается, что этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта — от 1000 до 1200 человек. Россия также согласилась передать Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих, однако отказалась от общего прекращения огня и встречи лидеров, предложив вместо этого временное перемирие на отдельных участках фронта для эвакуации тел. Украинская сторона согласилась рассмотреть это предложение.

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Переговоры между Россией и Украиной не будут проходить по фиксированному расписанию — их частота зависит от готовности сторон продолжать диалог после каждого раунда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь вряд ли можно установить цикличность. Это зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд. В ходе контактов будут нащупываться приемлемые сроки», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что каждая встреча согласовывается отдельно с учетом позиций делегаций и текущей ситуации. В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями под руководством Владимира Мединского и Рустема Умерова. Встреча продолжалась чуть более часа, по итогам которой стороны договорились об обмене военнопленными до 25 лет и всеми тяжелоранеными. Ожидается, что этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта — от 1000 до 1200 человек. Россия также согласилась передать Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих, однако отказалась от общего прекращения огня и встречи лидеров, предложив вместо этого временное перемирие на отдельных участках фронта для эвакуации тел. Украинская сторона согласилась рассмотреть это предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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