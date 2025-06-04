В Кремле раскрыли детали графика переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной не будут проходить по фиксированному расписанию — их частота зависит от готовности сторон продолжать диалог после каждого раунда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь вряд ли можно установить цикличность. Это зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд. В ходе контактов будут нащупываться приемлемые сроки», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что каждая встреча согласовывается отдельно с учетом позиций делегаций и текущей ситуации.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями под руководством Владимира Мединского и Рустема Умерова. Встреча продолжалась чуть более часа, по итогам которой стороны договорились об обмене военнопленными до 25 лет и всеми тяжелоранеными. Ожидается, что этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта — от 1000 до 1200 человек. Россия также согласилась передать Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих, однако отказалась от общего прекращения огня и встречи лидеров, предложив вместо этого временное перемирие на отдельных участках фронта для эвакуации тел. Украинская сторона согласилась рассмотреть это предложение.
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