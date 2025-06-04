Депутат Госдумы от ЯНАО оправдался за удаленное заявление о пастбищах

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По его словам, СМИ неправильно трактовали его позицию
По его словам, СМИ неправильно трактовали его позицию Фото:

Депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый объяснился за предложение о выводе пастбищ оленей из определения сельхозугодий. По его словам, СМИ неправильно трактовали его позицию, сообщил он в своем telegram-канале. 

«Вижу, что ряд СМИ неверно интерпретировали мое выступление. Поправки в Земельный кодекс, которые по просьбе всех северных регионов мы планируем внести, позволят, как раз, сохранить поголовье и земли для оленьих пастбищ», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. По словам политика, оленьи пастбища при выходе из земель сельхозназначений станут более защищенными и не будут использованы добывающими предприятиями.

При этом территория таких пастбищ не будет никогда сокращена. Территория свободного выпаса оленей, их каслания останется неизменной и еще более защищенной. Решение о выводе оленьих пастбищ из земель сельхозназначения будет приниматься на уровне руководителей районов, где они расположены и, конечно, по согласованию с кочующими оленеводами, — сообщил Погорелый.

При этом, депутат Госдумы от ЯНАО сообщил, что «необходимо вывести оленьи пастбища из-под определения сельхозугодий и сделать в Земельном кодексе исключение для регионов Арктики, позволяющие выводить земли сельхозназначения под добычу полезных ископаемых». Корреспондент URA.RU обратился за поясняющим комментарием, с просьбой объяснить, как выход из статуса сельхозназначения сделает более защищенным оленеводческие пастбища. На момент публикации ответ не поступил.

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Депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый объяснился за предложение о выводе пастбищ оленей из определения сельхозугодий. По его словам, СМИ неправильно трактовали его позицию, сообщил он в своем telegram-канале.  «Вижу, что ряд СМИ неверно интерпретировали мое выступление. Поправки в Земельный кодекс, которые по просьбе всех северных регионов мы планируем внести, позволят, как раз, сохранить поголовье и земли для оленьих пастбищ», — сообщил Погорелый в своем telegram-канале. По словам политика, оленьи пастбища при выходе из земель сельхозназначений станут более защищенными и не будут использованы добывающими предприятиями. При этом, депутат Госдумы от ЯНАО сообщил, что «необходимо вывести оленьи пастбища из-под определения сельхозугодий и сделать в Земельном кодексе исключение для регионов Арктики, позволяющие выводить земли сельхозназначения под добычу полезных ископаемых». Корреспондент URA.RU обратился за поясняющим комментарием, с просьбой объяснить, как выход из статуса сельхозназначения сделает более защищенным оленеводческие пастбища. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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