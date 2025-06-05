Губернатор Шумков поздравил курганских экологов с профессиональным праздником

05 июня 2025 в 14:45 Размер текста - 17 +

Шумков пожелал успехов экологам Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил экологов с профессиональным праздником. Так, 5 июня в России отмечается День эколога. Поздравления губернатора опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально». «5 июня — День эколога. Экологам в их профессиональный праздник желаю успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в деле сохранения наших природных богатств», — пишет губернатор. Шумков также отметил, что это праздник людей, которые стоят на защите природы, экологической безопасности окружающей среды. Это сотрудники профильных ведомств, так и представители общественных организаций, кто не словом, а делом участвует в сохранении лесов, рек и озер, проводит экологические акции, субботники. Губернатор подчеркнул, что граждане должны бережно относиться к тому месту, где живут, не мусорить самим и не давать это делать другим. Минимизировать, на сколько это возможно, воздействие человека на окружающую среду. И тогда не только внуки, но и многие последующие поколения смогут увидеть природную красоту Курганской области и страны. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков поручил уделить особое внимание безопасности в детских лагерях. В этом году в летней оздоровительной кампании примут участие более 34 тысяч детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил экологов с профессиональным праздником. Так, 5 июня в России отмечается День эколога. Поздравления губернатора опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально». «5 июня — День эколога. Экологам в их профессиональный праздник желаю успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в деле сохранения наших природных богатств», — пишет губернатор. Шумков также отметил, что это праздник людей, которые стоят на защите природы, экологической безопасности окружающей среды. Это сотрудники профильных ведомств, так и представители общественных организаций, кто не словом, а делом участвует в сохранении лесов, рек и озер, проводит экологические акции, субботники. Губернатор подчеркнул, что граждане должны бережно относиться к тому месту, где живут, не мусорить самим и не давать это делать другим. Минимизировать, на сколько это возможно, воздействие человека на окружающую среду. И тогда не только внуки, но и многие последующие поколения смогут увидеть природную красоту Курганской области и страны. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков поручил уделить особое внимание безопасности в детских лагерях. В этом году в летней оздоровительной кампании примут участие более 34 тысяч детей.