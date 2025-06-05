Тюменскую область атаковали стаи опасных бабочек

В Тюменской области начался рост популяции бабочки-боярышницы
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Гусеницы боярышницы часто приживаются на яблонях
Гусеницы боярышницы часто приживаются на яблонях

В Тюменской области идет активное отрождение гусениц боярышницы. Об этом сообщает официальный сайт Россельхозцентра.

«На текущую дату зафиксировано отрождение и питание гусениц боярышницы на дикорастущей черемухе, на яблонях, вишнях и грушах на приусадебных участках. Лет и яйцекладка бабочки боярышницы также продолжается. Погодные условия благоприятны для развития вредителя», — указано в сообщении Россельхозцентра.

По словам специалистов, сама бабочка не представляет большой опасности для посадок. В отличие от гусениц насекомого, которые активно уничтожают кустарниковые культуры, а также часто приживаются на яблонях и черемухе.

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В Тюменской области идет активное отрождение гусениц боярышницы. Об этом сообщает официальный сайт Россельхозцентра. «На текущую дату зафиксировано отрождение и питание гусениц боярышницы на дикорастущей черемухе, на яблонях, вишнях и грушах на приусадебных участках. Лет и яйцекладка бабочки боярышницы также продолжается. Погодные условия благоприятны для развития вредителя», — указано в сообщении Россельхозцентра. По словам специалистов, сама бабочка не представляет большой опасности для посадок. В отличие от гусениц насекомого, которые активно уничтожают кустарниковые культуры, а также часто приживаются на яблонях и черемухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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