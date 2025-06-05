Тюменскую область атаковали стаи опасных бабочек

В Тюменской области идет активное отрождение гусениц боярышницы. Об этом сообщает официальный сайт Россельхозцентра.
«На текущую дату зафиксировано отрождение и питание гусениц боярышницы на дикорастущей черемухе, на яблонях, вишнях и грушах на приусадебных участках. Лет и яйцекладка бабочки боярышницы также продолжается. Погодные условия благоприятны для развития вредителя», — указано в сообщении Россельхозцентра.
По словам специалистов, сама бабочка не представляет большой опасности для посадок. В отличие от гусениц насекомого, которые активно уничтожают кустарниковые культуры, а также часто приживаются на яблонях и черемухе.
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