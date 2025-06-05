Тюменскую область атаковали стаи опасных бабочек

В Тюменской области начался рост популяции бабочки-боярышницы

05 июня 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

Гусеницы боярышницы часто приживаются на яблонях Анастасия Соргина, URA.RU В Тюменской области идет активное отрождение гусениц боярышницы. Об этом сообщает официальный сайт Россельхозцентра. «На текущую дату зафиксировано отрождение и питание гусениц боярышницы на дикорастущей черемухе, на яблонях, вишнях и грушах на приусадебных участках. Лет и яйцекладка бабочки боярышницы также продолжается. Погодные условия благоприятны для развития вредителя», — указано в сообщении Россельхозцентра. По словам специалистов, сама бабочка не представляет большой опасности для посадок. В отличие от гусениц насекомого, которые активно уничтожают кустарниковые культуры, а также часто приживаются на яблонях и черемухе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области идет активное отрождение гусениц боярышницы. Об этом сообщает официальный сайт Россельхозцентра. «На текущую дату зафиксировано отрождение и питание гусениц боярышницы на дикорастущей черемухе, на яблонях, вишнях и грушах на приусадебных участках. Лет и яйцекладка бабочки боярышницы также продолжается. Погодные условия благоприятны для развития вредителя», — указано в сообщении Россельхозцентра. По словам специалистов, сама бабочка не представляет большой опасности для посадок. В отличие от гусениц насекомого, которые активно уничтожают кустарниковые культуры, а также часто приживаются на яблонях и черемухе.