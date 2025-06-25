Уволенному за прогулы депутату вскрыли кабинет

«Ведомости»: в ГД вскрыли кабинет бывшего депутата Юрия Напсо
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Замки кабинета пришлось спиливать из-за того, что бывший депутат их поменял, заявили в СМИ
Замки кабинета пришлось спиливать из-за того, что бывший депутат их поменял, заявили в СМИ Фото:

Члены комиссии Госдумы по регламенту 24 июня вскрыли кабинет бывшего депутата ЛДПР Юрия Напсо, который он отказывался сдавать даже после лишения мандата. Об этом рассказал источник в парламенте.

«Он кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде <...> Поэтому собрали комиссию, пригласили мастеров и под запись камер пилили замки», — сообщает источник. Его слова приводит газета «Ведомости».

Ранее, 3 апреля Госдума лишила Напсо должности депутата за его прогулы. В материале сообщается, что депутат, проживающий в ОАЭ, около двух лет не появлялся на своем рабочем месте. Согласно информации, предоставленной комиссией по регламенту, с апреля 2023 года, он неоднократно уходил на больничный, а в периоды между ними не присутствовал на работе. Попытка обжаловать лишение мандата не удалась, Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении его иска.

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Члены комиссии Госдумы по регламенту 24 июня вскрыли кабинет бывшего депутата ЛДПР Юрия Напсо, который он отказывался сдавать даже после лишения мандата. Об этом рассказал источник в парламенте. «Он кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде <...> Поэтому собрали комиссию, пригласили мастеров и под запись камер пилили замки», — сообщает источник. Его слова приводит газета «Ведомости». Ранее, 3 апреля Госдума лишила Напсо должности депутата за его прогулы. В материале сообщается, что депутат, проживающий в ОАЭ, около двух лет не появлялся на своем рабочем месте. Согласно информации, предоставленной комиссией по регламенту, с апреля 2023 года, он неоднократно уходил на больничный, а в периоды между ними не присутствовал на работе. Попытка обжаловать лишение мандата не удалась, Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении его иска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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