Генералам-взяточникам МВД вынесли приговоры: подробности дела, которое шло почти четыре года

Троим генералам МВД Санкт-Петербурга Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову был оглашен приговор. Каждый из них был признан виновным в получении взяток суммарно почти в 65 миллионов рублей.
Помимо лишения свободы на существенный срок, а также получения штрафа, генералы лишились и своих званий и государственных наград. Подробности громкого дела о генералах-взяточниках — в материале URA.RU.
Лишение свободы и званий
В Хамовническом районном суде Москвы был оглашен приговор в отношении трех генералов МВД из Санкт-Петербурга — Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова. Все они признаны виновными в получении взяток и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Наибольший срок вынесен Сергею Умнову — 12 лет лишения свободы, а также выплата штрафа в 35 миллионов рублей. Абакумову назначено наказание в виде 11,5 лет (со штрафом в 25 миллионов рублей), а Семенов приговорен к 10,5 годам лишения свободы и обязан выплатить 10 миллионов рублей.
Также сообщается о том, что генералы лишились всех своих званий. У них были аннулированы все государственные награды.
«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Тем временем Иван Абакумов и Алексей Семенов лишены званий генерал-майора полиции.
Дело о взятках
Уголовное дело было возбуждено о масштабных злоупотреблениях в системе МВД в 2020 году. Тогда же генералы и были арестованы. Сообщается, что сотрудники использовали денежные средства некоммерческого Фонда содействия программам ГУВД в личных целях. Об этом сообщили в РБК.
Генералам вменили 11 эпизодов, связанных с получением взяток. Общая их сумма превысила 64,5 миллиона рублей. Сообщается, что изначально генералы вину не признавали. Они заявляли, что самого события преступления не было.
Изначально планировалось, что судебные заседания будут проходить в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Но после вмешательства Генпрокуратуры, в целях обеспечения «объективность рассмотрения итогов расследования и вынесения справедливого приговора» Верховный суд отправил материалы в столичный суд.
