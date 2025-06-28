Лекарства, выдаваемые ранеными солдатами ВСУ, вызывают тревогу так как из-за синтетического опиоидного препарата они вызывают у них наркотическую зависимость. Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская, заявив, что военным выдают Налбуфин.
«Фронтовые медики просят огласки! Проходило совещание с участием Минздрава по проблемам покупки и употребления синтетического опиоидного препарата Налбуфин. <...> представителей ДОЗ МОУ (департамент охраны здоровья Минобороны Украины — прим. URA.RU) убедили Минздрав или запретить в аптечных сетях связи, потому что препарат сомнительного качества. Или хотя бы внести в перечень наркотических средств в списки контролируемых веществ», — заявила Корчинская. О проблеме она указала в Facebook (запрещена в России; принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации «Мета»).
По ее данным, заместитель министра здравоохранения Украины Евгений Гончар способствовал реализации налбуфина по бумажным рецептам в прифронтовых районах, что фактически создало условия для свободной продажи препарата. На остальной территории Украины препарат отпускается по электронным рецептам.
Корчинская уточнила, что налбуфин используют не только на фронте, но и в гражданских больницах, где экономят на более качественных обезболивающих. По ее словам, препарат вызывает сильную физическую и психическую зависимость у военнослужащих, вернувшихся с фронта, а симптомы абстиненции сравнивают с «ломкой на уровне героина».
Волонтер также указала на расхождения между объемом продаж и количеством выданных рецептов: за год реализовано более 2,8 млн упаковок налбуфина, при этом в электронной системе зарегистрировано только около 5 тыс. рецептов. Корчинская отметила, что большая часть продаж проходит вне официальной системы контроля.
Ранее российский МИД заявлял о деградации ситуации с наркотиками на Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова связывала это с либерализацией контроля над наркотиками украинскими властями и поставками психотропных препаратов под видом гуманитарной помощи.
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