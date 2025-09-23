Глава города Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко обсудил с застройщиками и подрядчиками завершение работ по благоустройству ключевых общественных пространств города. Об этом сообщил мэр в telegram-канале и добавил, что поставил задачу не допускать нарушения сроков.
«На заседании штаба по строительству и благоустройству вместе с ключевыми застройщиками и подрядными организациями „сверили часы“ и детально обсудили ход выполнения работ... Подрядчикам поставил задачу — не допускать срыва сроков», — рассказывает Кощенко.
Застройщик «ГарантСтройМонтаж» сообщил, что получено заключение о соответствии ЖК «Апельсин» и начале внутренней отделки квартир. Панельный дом будет с разной этажностью: от 12 до 16 этажей. По данным «Циан» работы должны закончить в третьем квартале 2025 года.
На строгом контроле благоустройство Комсомольского бульвара, тротуара в 15 микрорайоне между школой №21 и детским садом №80. Также общественных территорий 12 и 21 кварталов и пешеходной зоны в 26 квартале. Почти все объекты находятся в высокой степени готовности.
Ранее URA.RU писали, что в Югре под комплексное развитие территорий отдадут 49 локаций в 450 гектаров. Программа предполагает в том числе снос старых объектов и строительство новых. В 2024 году власти в том числе приняли решения о запуске КРТ в Нефтеюганском районе, Югорске, Сургуте, и Нижневартовске.
