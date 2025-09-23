23 сентября 2025

В ХМАО мэр Нижневартовска потребовал от застройщиков не срывать сроки по благоустройству. Фото

Мэр из ХМАО взял под контроль работу застройщиков Нижневартовска
Мэр поручил профильному заму взять завершение под личный контроль
Мэр поручил профильному заму взять завершение под личный контроль

Глава города Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко обсудил с застройщиками и подрядчиками завершение работ по благоустройству ключевых общественных пространств города. Об этом сообщил мэр в telegram-канале и добавил, что поставил задачу не допускать нарушения сроков.

«На заседании штаба по строительству и благоустройству вместе с ключевыми застройщиками и подрядными организациями „сверили часы“ и детально обсудили ход выполнения работ... Подрядчикам поставил задачу — не допускать срыва сроков», — рассказывает Кощенко.

Застройщик «ГарантСтройМонтаж» сообщил, что получено заключение о соответствии ЖК «Апельсин» и начале внутренней отделки квартир. Панельный дом будет с разной этажностью: от 12 до 16 этажей. По данным «Циан» работы должны закончить в третьем квартале 2025 года.

На строгом контроле благоустройство Комсомольского бульвара, тротуара в 15 микрорайоне между  школой №21 и детским садом №80. Также общественных территорий 12 и 21 кварталов и пешеходной зоны в 26 квартале. Почти все объекты находятся в высокой степени готовности.

Ранее URA.RU писали, что в Югре под комплексное развитие территорий отдадут 49 локаций в 450 гектаров. Программа предполагает в том числе снос старых объектов и строительство новых. В 2024 году власти в том числе приняли решения о запуске КРТ в Нефтеюганском районе, Югорске, Сургуте, и Нижневартовске.

