Российские военные рассказали о крушении обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

Солдаты ВСУ вынуждены бежать с позиций, сообщает ТАСС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группировки ВСУ на западной окраине ДНР, а также на границе с Днепропетровской областью, были вынуждены бежать с позиций из-за огневого воздействия вооруженных сил РФ. Об этом сообщает разведчик группировки войск «Восток».
«Противник просто не замечает окапываться, и по факту все огневое воздействие происходит с дронов. Сам оппонент просто убегает с позиций, бросая населенный пункт за населенным пунктом», — рассказал военнослужащий. Его слова приводит ТАСС.
По информации, такая же ситуация происходит в селе Толстой, откуда уцелевшей группировке ВСУ пришлось отступить. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении данного населенного пункта.
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