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Российские военные рассказали о крушении обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

Солдаты ВСУ вынуждены бежать с позиций на границе Днепропетровской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты ВСУ вынуждены бежать с позиций, сообщает ТАСС
Солдаты ВСУ вынуждены бежать с позиций, сообщает ТАСС Фото:
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Группировки ВСУ на западной окраине ДНР, а также на границе с Днепропетровской областью, были вынуждены бежать с позиций из-за огневого воздействия вооруженных сил РФ. Об этом сообщает разведчик группировки войск «Восток».

«Противник просто не замечает окапываться, и по факту все огневое воздействие происходит с дронов. Сам оппонент просто убегает с позиций, бросая населенный пункт за населенным пунктом», — рассказал военнослужащий. Его слова приводит ТАСС.

По информации, такая же ситуация происходит в селе Толстой, откуда уцелевшей группировке ВСУ пришлось отступить. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении данного населенного пункта.

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Группировки ВСУ на западной окраине ДНР, а также на границе с Днепропетровской областью, были вынуждены бежать с позиций из-за огневого воздействия вооруженных сил РФ. Об этом сообщает разведчик группировки войск «Восток». «Противник просто не замечает окапываться, и по факту все огневое воздействие происходит с дронов. Сам оппонент просто убегает с позиций, бросая населенный пункт за населенным пунктом», — рассказал военнослужащий. Его слова приводит ТАСС. По информации, такая же ситуация происходит в селе Толстой, откуда уцелевшей группировке ВСУ пришлось отступить. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении данного населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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