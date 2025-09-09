ВС РФ прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска

Российские штурмовые подразделения сумели прорвать оборону ВСУ у населенного пункта Чунышин, расположенного к юго-востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«У Чунышина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — сказал Кимаковский ТАСС. Он отметил, что в ходе боев у Чунышина украинская сторона понесла значительные потери.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль территорию крупнейшего предприятия по добыче угля в ДНР — шахтоуправления «Покровское», которое находится западнее Красноармейска. Кроме того, в данном секторе фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий.
