Войска РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР

Россия взяла под контроль Марково в ДНР
Силы ВСУ несут значительные потери и отступают на подготовленные позиции
Силы ВСУ несут значительные потери и отступают на подготовленные позиции
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего за неделю войска освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции.

«Российские войска освободили Марково в ДНР. ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО», — сообщили в военном ведомстве.

Освобождение Марково является частью продолжающегося наступления российских войск на донецком направлении. Силы ВСУ несут значительные потери и отступают на подготовленные позиции.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. Об этом говорили в Минобороны России.

