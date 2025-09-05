Войска РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР

Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего за неделю войска освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции.
«Российские войска освободили Марково в ДНР. ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО», — сообщили в военном ведомстве.
Освобождение Марково является частью продолжающегося наступления российских войск на донецком направлении. Силы ВСУ несут значительные потери и отступают на подготовленные позиции.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. Об этом говорили в Минобороны России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.