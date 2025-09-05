Раненый российский военнослужащий сумел самостоятельно пройти через линию фронта и в течение двух недель пробирался из украинского тыла к позициям ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи. По его словам, военнослужащий смог выжить благодаря медицинским знаниям, которые ранее получил от своей супруги, имеющей образование фельдшера. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Покровское направление
В районе Покровска продолжаются интенсивные боевые действия, которые не прекращаются ни днем, ни ночью. Подразделения войсковой группировки «Центр» ведут наступательные операции. В населенном пункте Удачное, по заявлениям, ВСУ предприняли наступательные действия. В результате неудачной атаки украинские подразделения понесли существенные потери, а российские войска смогли продвинуться в направлении Молодецкого.
К северу от Покровска, в районе Родинского, продолжаются ожесточенные бои вблизи шахты. Для усиления позиций украинское командование перебросило 503-й батальон 38-й отдельной бригады морской пехоты 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины для поддержки 14-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии.
Кроме того, Украина продолжает попытки наступления в сторону Мирного, отправляя к селу небольшие группы. Недавно была пресечена попытка прорыва силами пехоты, в ходе которой подразделения противника были ликвидированы.
Добропольское направление
На добропольском направлении российские подразделения продолжают наращивать боевой потенциал, несмотря на активное сопротивление ВСУ, которые предпринимают попытки воспрепятствовать этим действиям. Накануне была пресечена попытка высадки украинского десанта в районе Никаноровки, в ходе которой силы и техника ВСУ были уничтожены.
Украинская сторона также предпринимает попытки перехватить инициативу в районе Владимировки, усиливая свои позиции личным составом и выдвигая небольшие группы пехоты к районам, занятым российскими войсками. В то же время российские подразделения осуществили рейд на юго-восточную окраину населенного пункта Шахово (Октябрьское), где оборону удерживает 1-я десантно-штурмовая батальонная группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, недавно переброшенной в этот сектор.
Обстановка остается сложной. Бои отличаются высокой интенсивностью, однако российские войска постепенно продвигаются через позиции ВСУ, которые перебросили подкрепления и активно применяют ударные беспилотники против российских позиций.
Константиновское направление
Константиновское направление фронта характеризуется сохранением интенсивной боевой активности. Российские подразделения продолжают оказывать давление малыми штурмовыми группами, совмещая эти действия с разведкой боем, а также с нанесением массированных артиллерийских ударов по ключевым опорным пунктам украинских войск.
В районе населенного пункта Клебан-Бык основные усилия российских сил сосредоточены на южных и юго-восточных окраинах. Главная задача заключается в нарушении целостности оборонительных порядков ВСУ и выявлении слабых мест, пригодных для последующего прорыва. Несмотря на ожесточенные столкновения, линии соприкосновения сторон остаются прежними, однако регулярные атаки затрудняют украинской стороне проведение перегруппировки и поддержание устойчивой обороны.
В Александро-Шультинском направлении подразделения ВС РФ предприняли попытку выхода на западные окраины населенного пункта. Украинским формированиям удалось отразить атаку, однако контроль над западной частью села остается неопределенным, что переводит этот участок в так называемую «серую зону».
Особое внимание уделяется району Предтечино, который подвергается интенсивным ударам. Российские силы продолжают вести разведку боем, активно используя артиллерию и БПЛА для поражения опорных пунктов ВСУ. Стратегическая значимость населенного пункта определяется его расположением — он служит промежуточной линией между восточными окраинами Константиновки и текущей линией фронта.
Времевское направление
Расчет FPV-дронов из состава 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии объединения «Восток» продолжает наносить удары по силам ВСУ на времевском направлении. На этот раз операторам удалось вывести из строя американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также уничтожить крупный квадрокоптер Matrice 300 с установленным воздушным ретранслятором, предназначенным для поддержки FPV-дронов вооруженных сил Украины. Об этом сообщают военные telegram-каналы.
Днепропетровский фронт
Расчет разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» из состава войсковой группировки «Восток» выявил и поразил замаскированные артиллерийские позиции ВСУ на территории Днепропетровской области. В результате нанесенных высокоточных ударов артиллерийские орудия украинских подразделений были выведены из строя. Проведение дополнительной разведки, а также контроль за действиями операторов «Ланцета» осуществлялось с помощью беспилотника ZALA Z-16, сообщают военкоры. В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новоселовка, расположенный в Днепропетровской области.
Запорожский фронт
По словам директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгении Яшиной, артиллерийские обстрелы со стороны украинских вооруженных сил почти ежедневно фиксируются в районе, прилегающем к Запорожской АЭС. Кроме того, в российских силовых структурах сообщили о ликвидации полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Алексея Поповича в районе Степногорска Запорожской области. Офицер с позывным Борец, родившийся 17 июля 1982 года, был уничтожен в ходе перестрелки на запорожском направлении.
