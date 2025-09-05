В Донбассе воссоздадут святыню, уничтоженную обстрелами ВСУ

В ДНР восстановят поврежденный украинскими силами храм (фото из архива)
В ДНР восстановят поврежденный украинскими силами храм (фото из архива)
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе восстановят храм в поселке Карловка, поврежденный в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он вместе с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил освобожденные территории региона, в том числе храм в Карловке.

«По дороге не смогли не зайти в храм в Карловке, который получил повреждения. Обязательно восстановим разрушенные храмы, наш долг привести их в порядок», — написал глава ДНР в своем telegram-канале. Также Пушилин и Кириенко посетили поселок Горняк.

По словам губернатора, на встречах с жителями освобожденных территорий обсуждались вопросы, схожие с теми, что уже поднимались в других населенных пунктах. Межведомственная рабочая группа в ускоренном порядке проведет работу по их решению. Все опрошенные граждане сообщили, что получили паспорта РФ и получают пенсии.

Также в рамках визита были отмечены заслуги военнослужащих 114-й бригады, которые освободили за время проведения специальной военной операции более 100 населенных пунктов. Пушилин и Кириенко поблагодарили бойцов за проявленное мужество и героизм, пожелали успехов при выполнении поставленных задач.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, сообщил, что проект «Эффективный регион», реализуемый Росатомом, улучшил доступность и качество медицинских услуг на территории региона. В ходе визита в Центральную городскую больницу Харцызска, который губернатор совершил совместно с Сергеем Кириенко, Пушилин отметил положительные изменения в предоставлении медицинской помощи и лично ознакомился с достигнутыми результатами.

