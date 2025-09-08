Силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырех регионах России: карта БПЛА на 8 сентября

В ночь на 8 сентября силы ПВО России отразили атаку вражеских беспилотников на четыре региона страны. Об этом сообщает Минобороны России. Противник атаковал Тульскую, Смоленскую, Брянскую и Рязанскую области. В общей сумме российскими военнослужащими отражено семь украинских аппаратов. О ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.

Средства ПВО России уничтожили семь дронов ВСУ

ВСУ попытались атаковать объекты на территории четырех российских регионов с помощью дронов. Средствами ПВО было уничтожено три аппарата над Тульской, два — над Смоленской, а также по одному над Брянской и Рязанской областями. Информацию опубликовало Минобороны России. Отмечается, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Тульская область

В ночь на 8 сентября в Тульской области ВС РФ уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Из-за атак никто не пострадал, повреждения жилых зданий и объектов инфраструктуры отсутствуют. Также Дюмин напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при обнаружении обломков беспилотников.

Брянская область

Над Брянской областью силами ПВО был обнаружен и уничтожен украинский дрон. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Оперативные и экстренные службы немедленно приступили к работе на месте происшествия. Уточняется, что все функционирует в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет.

ДНР

Жители Горловки были предупреждены об угрозе применения вражеских ударных БПЛА. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале оперативного штаба региона. Власти призвали население соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать укрытия. Также украинский дрон сбросил ВОП в районе Ясиноватой. 

