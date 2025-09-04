Российские военные освободили Новоселовку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области», — сказано в сообщении Минобороны. Новость опубликована в telegram-канале.

Кроме того, они отметили, что подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Также в ведомстве подчеркнули, что операция по освобождению территории ДНР в зоне ответственности группировки «Восток» завершена.

Ранее сообщалось о взятии под  контроль порядка половины территории Купянска в Харьковской области. Минобороны обнародовало видео, подтверждающее нахождение российских военных в центральных районах города, а также в зонах административных и промышленных объектах. Утрата контроля над Купянском может стать для ВСУ одной из самых серьезных потерь за последнее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области», — сказано в сообщении Минобороны. Новость опубликована в telegram-канале. Кроме того, они отметили, что подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Также в ведомстве подчеркнули, что операция по освобождению территории ДНР в зоне ответственности группировки «Восток» завершена. Ранее сообщалось о взятии под  контроль порядка половины территории Купянска в Харьковской области. Минобороны обнародовало видео, подтверждающее нахождение российских военных в центральных районах города, а также в зонах административных и промышленных объектах. Утрата контроля над Купянском может стать для ВСУ одной из самых серьезных потерь за последнее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...