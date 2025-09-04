Российские военные освободили Новоселовку

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области», — сказано в сообщении Минобороны. Новость опубликована в telegram-канале.
Кроме того, они отметили, что подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Также в ведомстве подчеркнули, что операция по освобождению территории ДНР в зоне ответственности группировки «Восток» завершена.
Ранее сообщалось о взятии под контроль порядка половины территории Купянска в Харьковской области. Минобороны обнародовало видео, подтверждающее нахождение российских военных в центральных районах города, а также в зонах административных и промышленных объектах. Утрата контроля над Купянском может стать для ВСУ одной из самых серьезных потерь за последнее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.