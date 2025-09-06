ВСУ начали массовое отступление в ДНР

ВСУ массово отступают в ДНР с позиций у Константиновки из-за нехватки людей
ВСУ испытывают нехватку людей под Константиновкой из-за чего им приходится отступать в тыл
ВСУ испытывают нехватку людей под Константиновкой из-за чего им приходится отступать в тыл
Украинские военные начали массовый отход с позиций в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) из-за серьезной нехватки личного состава. Об этом рассказал заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер».

«Сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорить об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах», — сказал военнослужащий в разговоре с РИА Новости.

По его словам, после взятия Часова Яра российскими военными отряд «Русь» смог продвинуться в лесных массивах за пределами города и занять несколько опорных позиций, несмотря на заранее подготовленную оборонительную линию ВСУ. Общая протяженность продвижения в направлении Константиновского рубежа составила 1,2 километра.

Военнослужащий также рассказал, что враг пытается контратаковать утраченные позиции небольшими группами. Однако эти попытки не приносят успеха, поскольку штурмовые и союзные подразделения регулярно уничтожают украинскую пехоту.

Ранее стало известно, что после взятия под контроль населенного пункта Марково в ДНР российские военные расширили зону охвата вокруг Константиновки. Село находится к северу от Часова Яра, примерно на одинаковом удалении от Константиновки, Дружковки и Краматорска. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский, пишет RT.

