Военные «Востока» избавили часть ДНР от украинских боевиков

МО: бойцы группировки «Восток» освободили село Новоселовка в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись еще дальше в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись еще дальше в ДНР
В зоне ответственности группировки войск «Восток» завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны.

«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск „Восток“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что бойцы той же группировки продвинулись вглубь обороны ВСУ и освободили село Новоселовка. Населенный пункт также расположен в ДНР.

Ранее издание Forbes написало, что украинским военным стало труднее доставлять технику на фронт. Это связано с тем, что российские беспилотники активно работают на этих участках. В публикации говорится, что группа российских БПЛА «Рубикон» быстро стала одной из самых эффективных на фронте, расширила зону обстрела и серьезно затруднила поставки для Украины.

