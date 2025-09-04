В зоне ответственности группировки войск «Восток» завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны.
«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск „Восток“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что бойцы той же группировки продвинулись вглубь обороны ВСУ и освободили село Новоселовка. Населенный пункт также расположен в ДНР.
Ранее издание Forbes написало, что украинским военным стало труднее доставлять технику на фронт. Это связано с тем, что российские беспилотники активно работают на этих участках. В публикации говорится, что группа российских БПЛА «Рубикон» быстро стала одной из самых эффективных на фронте, расширила зону обстрела и серьезно затруднила поставки для Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.