Россия освободила четыре населенных пункта за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили Марково в ДНР
ВС РФ освободили Марково в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили четыре населенных пункта на этой неделе. Информацию приводят в Минобороны РФ. 

«ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. 

Накануне Минобороны подтвердило, что группировка войск «Восток» полностью освободила территорию ДНР в своей зоне ответственности. Далее войска направились в Днепропетровскую область, где также заняли населенный пункт. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска освободили четыре населенных пункта на этой неделе. Информацию приводят в Минобороны РФ.  «ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.  Накануне Минобороны подтвердило, что группировка войск «Восток» полностью освободила территорию ДНР в своей зоне ответственности. Далее войска направились в Днепропетровскую область, где также заняли населенный пункт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...