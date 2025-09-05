Россия освободила четыре населенных пункта за неделю

ВС РФ освободили Марково в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили четыре населенных пункта на этой неделе. Информацию приводят в Минобороны РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоенные «Востока» избавили часть ДНР от украинских боевиков
«ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.
Накануне Минобороны подтвердило, что группировка войск «Восток» полностью освободила территорию ДНР в своей зоне ответственности. Далее войска направились в Днепропетровскую область, где также заняли населенный пункт.
