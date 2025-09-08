ВС РФ уничтожили начальника заставы, ВСУ потеряли половину состава у Юнаковки: карта СВО 8 сентября

В Сумской области уничтожили начальника украинской заставы Андрея Гаджука
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие России нанесли удар по личному составу ВСУ
Военнослужащие России нанесли удар по личному составу ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник заставы украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования лейтенант Андрей Гаджук погиб в результате ракетного удара по временной дислокации украинских силовиков в поселке Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили ТАСС российские силовые структуры. Удар был нанесен по разведанным координатам, в момент нахождения на месте личного состава украинского подразделения. Кроме того, на Черниговском, Великомихайловком, Херсонском направлениях развязались жестокие бои. Карта проведения СВО — в материале URA.RU.

Условное обозначение
Условное обозначение
Фото:

Черниговское направление

В Брянской области украинские военные атаковали поселок Климово с помощью дронов-камикадзе. Из-за нападения пострадали двое местных жителей, сообщает telegram-канал «Два майора». По информации региональных властей, атака произошла около 20:30 по местному времени.

В ответ на атаки спецназ «Анвар» атаковал «Ланцетами» хранилища с топливом. На этих объектах ВСУ заправляли военную технику. 

Угледарское направление

Освобождены Хорошее и Сосновка. Российские войска наступают у Новопетровского и Новониколаевки.

Сумское направление

Обстрел в Курской области

В Курской области обстреляли город Рыльск, в результате чего были повреждены многоквартирный дом, частные жилые строения и складское помещение. По информации telegram-канала «Два майора», пострадал 38-летний мужчина — он самостоятельно обратился за медпомощью с огнестрельным ранением колена и акубаротравмой.

В районе Юнаковки ВСУ потеряли половину личного состава

В южной части Юнаковки продолжаются интенсивные боевые столкновения — за последние сутки группировка войск «Север» отразила три контратаки ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки. Атаки украинских подразделений были отбиты с большими для них потерями. Противник потерял до 50% личного состава, а также боевую машину пехоты Bradley.

В Сумской области уничтожили начальника вражеской заставы

Начальник заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины лейтенант Андрей Гаджук уничтожен в результате ракетного удара по населенному пункту Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС. Удар был нанесен по командному пункту украинских военных

Вертолет Ми-35М уничтожил бойцов ВСУ

Экипаж армейской авиации нанес удар по живой силе противника в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает «Пятый канал». Атака была проведена вертолетом Ми-35М с применением авиационных ракет. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.

Константиновские направление

В Донецке из-за атаки ударного беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» шесть гражданских, в том числе один ребенок, получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канала «Два майора». Удар был нанесен утром в Куйбышевском районе города, где в это время находились местные жители и дети.

Великомихайловкое направление

Подразделения ВС России продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне СВО. Сообщается о продвижении российских войск в районах Вороного и Новоселовки, где ведутся ожесточенные бои за контроль над ключевыми позициями. Кроме того, украинская сторона потеряла населенные пункты Сичневое, Сосновка и Хорошее.

Покровско-Мирноградское направление

Бои на окраинах Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются, противник предпринял попытку контратаки в районе населенного пункта Никаноровка. Кроме того, продолжаются бои в черте Муравки.

Херсонское направление

В Херсонской области ВСУ обстреляли населенные пункты Алешку, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Новую Каховку, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Старую Маячку. Из-за атаки пострадал мирный житель. В селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа снаряд попал в частный жилой дом — мужчина получил ранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник заставы украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования лейтенант Андрей Гаджук погиб в результате ракетного удара по временной дислокации украинских силовиков в поселке Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили ТАСС российские силовые структуры. Удар был нанесен по разведанным координатам, в момент нахождения на месте личного состава украинского подразделения. Кроме того, на Черниговском, Великомихайловком, Херсонском направлениях развязались жестокие бои. Карта проведения СВО — в материале URA.RU. Черниговское направление В Брянской области украинские военные атаковали поселок Климово с помощью дронов-камикадзе. Из-за нападения пострадали двое местных жителей, сообщает telegram-канал «Два майора». По информации региональных властей, атака произошла около 20:30 по местному времени. В ответ на атаки спецназ «Анвар» атаковал «Ланцетами» хранилища с топливом. На этих объектах ВСУ заправляли военную технику.  Угледарское направление Освобождены Хорошее и Сосновка. Российские войска наступают у Новопетровского и Новониколаевки. Сумское направление Обстрел в Курской области В Курской области обстреляли город Рыльск, в результате чего были повреждены многоквартирный дом, частные жилые строения и складское помещение. По информации telegram-канала «Два майора», пострадал 38-летний мужчина — он самостоятельно обратился за медпомощью с огнестрельным ранением колена и акубаротравмой. В районе Юнаковки ВСУ потеряли половину личного состава В южной части Юнаковки продолжаются интенсивные боевые столкновения — за последние сутки группировка войск «Север» отразила три контратаки ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки. Атаки украинских подразделений были отбиты с большими для них потерями. Противник потерял до 50% личного состава, а также боевую машину пехоты Bradley. В Сумской области уничтожили начальника вражеской заставы Начальник заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины лейтенант Андрей Гаджук уничтожен в результате ракетного удара по населенному пункту Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС. Удар был нанесен по командному пункту украинских военных Вертолет Ми-35М уничтожил бойцов ВСУ Экипаж армейской авиации нанес удар по живой силе противника в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает «Пятый канал». Атака была проведена вертолетом Ми-35М с применением авиационных ракет. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета. Константиновские направление В Донецке из-за атаки ударного беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» шесть гражданских, в том числе один ребенок, получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канала «Два майора». Удар был нанесен утром в Куйбышевском районе города, где в это время находились местные жители и дети. Великомихайловкое направление Подразделения ВС России продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне СВО. Сообщается о продвижении российских войск в районах Вороного и Новоселовки, где ведутся ожесточенные бои за контроль над ключевыми позициями. Кроме того, украинская сторона потеряла населенные пункты Сичневое, Сосновка и Хорошее. Покровско-Мирноградское направление Бои на окраинах Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются, противник предпринял попытку контратаки в районе населенного пункта Никаноровка. Кроме того, продолжаются бои в черте Муравки. Херсонское направление В Херсонской области ВСУ обстреляли населенные пункты Алешку, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Новую Каховку, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Старую Маячку. Из-за атаки пострадал мирный житель. В селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа снаряд попал в частный жилой дом — мужчина получил ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...