Начальник заставы украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования лейтенант Андрей Гаджук погиб в результате ракетного удара по временной дислокации украинских силовиков в поселке Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили ТАСС российские силовые структуры. Удар был нанесен по разведанным координатам, в момент нахождения на месте личного состава украинского подразделения. Кроме того, на Черниговском, Великомихайловком, Херсонском направлениях развязались жестокие бои. Карта проведения СВО — в материале URA.RU.
Черниговское направление
В Брянской области украинские военные атаковали поселок Климово с помощью дронов-камикадзе. Из-за нападения пострадали двое местных жителей, сообщает telegram-канал «Два майора». По информации региональных властей, атака произошла около 20:30 по местному времени.
В ответ на атаки спецназ «Анвар» атаковал «Ланцетами» хранилища с топливом. На этих объектах ВСУ заправляли военную технику.
Угледарское направление
Освобождены Хорошее и Сосновка. Российские войска наступают у Новопетровского и Новониколаевки.
Сумское направление
Обстрел в Курской области
В Курской области обстреляли город Рыльск, в результате чего были повреждены многоквартирный дом, частные жилые строения и складское помещение. По информации telegram-канала «Два майора», пострадал 38-летний мужчина — он самостоятельно обратился за медпомощью с огнестрельным ранением колена и акубаротравмой.
В районе Юнаковки ВСУ потеряли половину личного состава
В южной части Юнаковки продолжаются интенсивные боевые столкновения — за последние сутки группировка войск «Север» отразила три контратаки ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки. Атаки украинских подразделений были отбиты с большими для них потерями. Противник потерял до 50% личного состава, а также боевую машину пехоты Bradley.
В Сумской области уничтожили начальника вражеской заставы
Начальник заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины лейтенант Андрей Гаджук уничтожен в результате ракетного удара по населенному пункту Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС. Удар был нанесен по командному пункту украинских военных
Вертолет Ми-35М уничтожил бойцов ВСУ
Экипаж армейской авиации нанес удар по живой силе противника в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает «Пятый канал». Атака была проведена вертолетом Ми-35М с применением авиационных ракет. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.
Константиновские направление
В Донецке из-за атаки ударного беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» шесть гражданских, в том числе один ребенок, получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канала «Два майора». Удар был нанесен утром в Куйбышевском районе города, где в это время находились местные жители и дети.
Великомихайловкое направление
Подразделения ВС России продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне СВО. Сообщается о продвижении российских войск в районах Вороного и Новоселовки, где ведутся ожесточенные бои за контроль над ключевыми позициями. Кроме того, украинская сторона потеряла населенные пункты Сичневое, Сосновка и Хорошее.
Покровско-Мирноградское направление
Бои на окраинах Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются, противник предпринял попытку контратаки в районе населенного пункта Никаноровка. Кроме того, продолжаются бои в черте Муравки.
Херсонское направление
В Херсонской области ВСУ обстреляли населенные пункты Алешку, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Новую Каховку, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Старую Маячку. Из-за атаки пострадал мирный житель. В селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа снаряд попал в частный жилой дом — мужчина получил ранения.
