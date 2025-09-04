В направлении Константиновки в ДНР иностранные наемники, служащие в рядах ВСУ, неоднократно пытались оставить занимаемые позиции. Однако при попытках отступления они были ликвидированы. Об этом сообщил командир мотострелкового взвода объединения войск «Южная» ВС РФ с позывным Ахи. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Северское направление
По сообщениям военкоров, подразделения группировки «Юг» усилили свои действия на южном фланге Северска и смогли прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Переездное и Выемка. В результате наступательных действий российские штурмовые части заняли значительную часть Переездного, а также юго-восточную часть Федоровки. Украинская сторона предпринимает попытки контратаковать. Дальнейшее продвижение российских войск создает угрозу выхода в тыл позициям украинской армии на линии Выемка — Новоселовка, где продолжаются контратаки ВСУ.
Параллельно отмечается продвижение российских сил восточнее, в сторону южных окраин Выемки. На северном участке боевых действий подразделения РФ продолжают наступление в Серебрянском лесничестве по направлению к Дроновке и ведут бои за выход к реке Северский Донец. В районе западной окраины Серебрянки фиксируются ожесточенные встречные бои. На восточных подступах к Северску боевые действия приобрели позиционный характер.
Серебрянское лесничество
Военнослужащие 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в крайне сложной ситуации на территории Серебрянского лесничества. Сообщается о случаях сдачи украинских военных в плен бойцам ВС РФ, при этом большинство пленных приходится на представителей бригады территориальной обороны.
В российских силовых структурах отметили ТАСС, что подразделения группировки «Запад» проводят зачистку указанного района. Российские военные продолжают теснить остатки украинских формирований в лесном массиве, вынуждая их отступать к пойме реки Северский Донец, где возможности для отхода практически отсутствуют.
Покровское направление
В районе Покровска военнослужащие 506-го полка группировки войск «центр» ведут активные боевые действия, уничтожая военную технику, огневые позиции и тяжелые ударные беспилотники ВСУ как на земле, так и в воздухе. Об этом сообщают военные telegram-каналы.
Сумское направление
В Сумской области военнослужащие 137-го парашютно-десантного полка из Рязани регулярно ведут охоту на американские бронетранспортеры Stryker и автомобили HMMWV, применяемые подразделениями НАТО. После обнаружения техники ВСУ десантники уничтожают ее, тем самым обеспечивая поддержку наступающих штурмовых подразделений на сумском направлении. Об этом пишут военкоры.
Запорожский фронт
Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил в своем telegram-канале, что украинские военные предприняли попытку атаковать город в Запорожской области с использованием беспилотников. По словам главы города, вновь были зафиксированы несколько случаев применения БПЛА по жилым кварталам Энергодара со стороны киевских властей. Пухов подчеркнул, что в результате происшествия разрушения отсутствуют, пострадавших также нет.
