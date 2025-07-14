В Московской области горит частный дом
Частный дом загорелся после удара молнии в городе Истра (Московская область). Об этом сообщают telegram-каналы.
«Молния бахнула прям сюда», — говорит очевидец, снявший видео. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Осторожно, Москва», можно увидеть полыхающую крышу частного двухэтажного дома. Дым от пожара летит на другие здания.
Пожарные уже прибыли на место и тушат возгорание. Жители успели покинуть здание, отметили в telegram-канале.
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