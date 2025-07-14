В Подмосковье вспыхнул жилой дом из-за удара молнии. Видео

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В Московской области горит частный дом
В Московской области горит частный дом Фото:

Частный дом загорелся после удара молнии в городе Истра (Московская область). Об этом сообщают telegram-каналы.

«Молния бахнула прям сюда», — говорит очевидец, снявший видео. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Осторожно, Москва», можно увидеть полыхающую крышу частного двухэтажного дома. Дым от пожара летит на другие здания.

Пожарные уже прибыли на место и тушат возгорание. Жители успели покинуть здание, отметили в telegram-канале.

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Частный дом загорелся после удара молнии в городе Истра (Московская область). Об этом сообщают telegram-каналы. «Молния бахнула прям сюда», — говорит очевидец, снявший видео. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Осторожно, Москва», можно увидеть полыхающую крышу частного двухэтажного дома. Дым от пожара летит на другие здания. Пожарные уже прибыли на место и тушат возгорание. Жители успели покинуть здание, отметили в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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