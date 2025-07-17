17 июля 2025

Фетисов раскритиковал идею проведения Олимпиады в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Фетисов выразил скепсис по поводу новой Олимпиады в РФ
Фетисов выразил скепсис по поводу новой Олимпиады в РФ Фото:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил сомнение по поводу проведения Олимпийских игр в России. Об этом он заявил, комментируя соответствующее предложение министра спорта Михаила Дегтярева

«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить», — процитировала слова Фетисова «Лента.ру». Хоккеист также отметил, что слова министра спорта вызывают у него улыбку.

Как сообщало URA.RU, ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что страна готова вновь провести Олимпийские игры. Он подчеркнул, что инфраструктура России полностью соответствует высоким стандартам проведения международных мероприятий.

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил сомнение по поводу проведения Олимпийских игр в России. Об этом он заявил, комментируя соответствующее предложение министра спорта Михаила Дегтярева «Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить», — процитировала слова Фетисова «Лента.ру». Хоккеист также отметил, что слова министра спорта вызывают у него улыбку. Как сообщало URA.RU, ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что страна готова вновь провести Олимпийские игры. Он подчеркнул, что инфраструктура России полностью соответствует высоким стандартам проведения международных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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