Министр спорта Дегтярев оценил возможность проведения Олимпийских игр в России

Россия готова вновь провести Олимпийские игры. Страна обязательно подаст заявки на проведение как летней, так и зимней Олимпиады. Об этом заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние», — сказал Дегтярев ТАСС. Он отметил, что Россия уже дважды успешно принимала Олимпийские игры: летние в Москве в 1980 году и зимние в Сочи в 2014 году.
Дегтярев подчеркнул, что инфраструктура страны полностью соответствует высоким стандартам проведения международных мероприятий. В качестве примера министр привел Чемпионат мира по футболу 2018 года, который, по его словам, до сих пор вызывает положительные воспоминания у гостей и участников. Россия известна своим гостеприимством, а современные спортивные объекты и транспортная инфраструктура позволяют организовать Игры на самом высоком уровне.
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