Министр спорта Дегтярев оценил возможность проведения Олимпийских игр в России

Дегтярев: Россия готова принять Олимпийские игры в третий раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегтярев подчеркнул, что инфраструктура страны полностью соответствует стандартам проведения
Дегтярев подчеркнул, что инфраструктура страны полностью соответствует стандартам проведения Фото:

Россия готова вновь провести Олимпийские игры. Страна обязательно подаст заявки на проведение как летней, так и зимней Олимпиады. Об этом заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние», — сказал Дегтярев ТАСС. Он отметил, что Россия уже дважды успешно принимала Олимпийские игры: летние в Москве в 1980 году и зимние в Сочи в 2014 году.

Дегтярев подчеркнул, что инфраструктура страны полностью соответствует высоким стандартам проведения международных мероприятий. В качестве примера министр привел Чемпионат мира по футболу 2018 года, который, по его словам, до сих пор вызывает положительные воспоминания у гостей и участников. Россия известна своим гостеприимством, а современные спортивные объекты и транспортная инфраструктура позволяют организовать Игры на самом высоком уровне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия готова вновь провести Олимпийские игры. Страна обязательно подаст заявки на проведение как летней, так и зимней Олимпиады. Об этом заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. «Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние», — сказал Дегтярев ТАСС. Он отметил, что Россия уже дважды успешно принимала Олимпийские игры: летние в Москве в 1980 году и зимние в Сочи в 2014 году. Дегтярев подчеркнул, что инфраструктура страны полностью соответствует высоким стандартам проведения международных мероприятий. В качестве примера министр привел Чемпионат мира по футболу 2018 года, который, по его словам, до сих пор вызывает положительные воспоминания у гостей и участников. Россия известна своим гостеприимством, а современные спортивные объекты и транспортная инфраструктура позволяют организовать Игры на самом высоком уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...