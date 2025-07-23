В Сумской и Полтавской области повреждена железная дорога

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Объекты энергетической инфраструктуры «Укржелдороги» получили повреждения
Объекты энергетической инфраструктуры «Укржелдороги» получили повреждения Фото:

Энергетическая инфраструктура компании «Укржелдорога» («Укрзализныця») пострадала в результате повреждений на объектах в Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В telegram-канале «Укржелдорожи» уточнили, что специалисты уже работают на местах для ликвидации последствий инцидентов. Министерство энергетики Украины подтвердило информацию о повреждении энергетического оборудования в Сумской области. В ведомстве добавили, что на одном из объектов ведутся восстановительные работы с целью обеспечить подачу электроэнергии потребителям.

Кроме того, в ночь на 23 июля в Сумах была зафиксирована серия взрывов, после чего последовали массовые отключения света в городе и прилегающих населенных пунктах. Утром местные власти заявили о повреждении критически важной инфраструктуры.

Вечером 22 июля компания «Сумыоблэнерго» сообщила, что на объекты энергетической инфраструктуры были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии в Сумах, а также в Сумском и Роменском районах области. По данным компании, несколько энергетических объектов региона якобы подверглись ударам, пишет «Ридус». При этом подробности о количестве и местоположении пострадавших объектов не разглашаются.

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Энергетическая инфраструктура компании «Укржелдорога» («Укрзализныця») пострадала в результате повреждений на объектах в Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. В telegram-канале «Укржелдорожи» уточнили, что специалисты уже работают на местах для ликвидации последствий инцидентов. Министерство энергетики Украины подтвердило информацию о повреждении энергетического оборудования в Сумской области. В ведомстве добавили, что на одном из объектов ведутся восстановительные работы с целью обеспечить подачу электроэнергии потребителям. Кроме того, в ночь на 23 июля в Сумах была зафиксирована серия взрывов, после чего последовали массовые отключения света в городе и прилегающих населенных пунктах. Утром местные власти заявили о повреждении критически важной инфраструктуры. Вечером 22 июля компания «Сумыоблэнерго» сообщила, что на объекты энергетической инфраструктуры были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии в Сумах, а также в Сумском и Роменском районах области. По данным компании, несколько энергетических объектов региона якобы подверглись ударам, пишет «Ридус». При этом подробности о количестве и местоположении пострадавших объектов не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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