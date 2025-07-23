В Тюмени река Тура ушла в минус

Ранее на Туре заметили первые зеленые острова, которые обычно появляются при обмелении
В Тюмени уровень воды в Туре начал опускаться ниже нуля. По данным сервиса паводок72.рф, на 24 июля река достигла отметки -7 см.
«Название гидропоста Тура — Тюмень. Уровень воды над нулем поста — -7 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки -8 сантиметров», — указано на сайте сервиса.
До критической отметки (-90) осталось 83 см. С начала лета река обмелела на шесть метров, еще 1 июня уровень воды составлял 653 см. В 2023 году Тура достигла исторического минимума — -95 см.
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