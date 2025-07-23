23 июля 2025

В Тюмени река Тура ушла в минус

В Тюмени уровень воды в реке Тура опустился ниже нуля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее на Туре заметили первые зеленые острова, которые обычно появляются при обмелении
Ранее на Туре заметили первые зеленые острова, которые обычно появляются при обмелении Фото:

В Тюмени уровень воды в Туре начал опускаться ниже нуля. По данным сервиса паводок72.рф, на 24 июля река достигла отметки -7 см.

«Название гидропоста Тура — Тюмень. Уровень воды над нулем поста — -7 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки -8 сантиметров», — указано на сайте сервиса.

До критической отметки (-90) осталось 83 см. С начала лета река обмелела на шесть метров, еще 1 июня уровень воды составлял 653 см. В 2023 году Тура достигла исторического минимума — -95 см.

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В Тюмени уровень воды в Туре начал опускаться ниже нуля. По данным сервиса паводок72.рф, на 24 июля река достигла отметки -7 см. «Название гидропоста Тура — Тюмень. Уровень воды над нулем поста — -7 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки -8 сантиметров», — указано на сайте сервиса. До критической отметки (-90) осталось 83 см. С начала лета река обмелела на шесть метров, еще 1 июня уровень воды составлял 653 см. В 2023 году Тура достигла исторического минимума — -95 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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