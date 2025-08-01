Медсестра пять раз вышла замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат

В одном из военных госпиталей выявили медсестру, которая выходила замуж за тяжелораненых участников специальной военной операции ради получения компенсаций после их смерти. Об этом сообщил военный волонтер Роман Алехин.
«Много слышал про „черных вдов“. Недавно знакомый рассказал, как одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации», — сообщил Алехин. Его слова передает aif.ru.
По словам волонтера, после тяжелых ранений бойцы СВО часто оказываются уязвимы для манипуляций со стороны окружающих. Это может привести к тому, что они соглашаются на брак с малознакомыми женщинами, которые рассчитывают на получение социальных выплат в случае их гибели. Как уточнил собеседник, руководство госпиталя приняло меры после выявления подозрительных браков и прекратило деятельность женщины в учреждении.
В России давно начали поднимать тему мошенничества, связанного со случаями гибели военнослужащих российской армии. «Черные вдовы» вступают в брак с мужчинами, служащими на специальной военной операции (СВО), с целью получения финансовых выплат после их смерти.
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