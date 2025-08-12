Необязательно быть военным, полицейским или мафиози, чтобы взять в руки настоящее оружие. В Тюмени есть два десятка тиров, где можно освоить основы стрельбы и почувствовать себя героем боевика с заряженным пистолетом или автоматом. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU решила впервые взять в руки боевой пистолет и спустить курок.
Сколько стоит пострелять
Записываться на занятие нужно заранее, случайным гостям тир двери не откроет. Самый доступный тариф для новичков стоит две тысячи рублей. В стандартный пакет входит 25 патронов, персональный инструктор, базовое обучение и серия легких упражнений. Любителям более сложных задач предлагают занятия за 4 тысячи рублей, а для профессионалов, желающих прокачать навыки скоростной стрельбы, — тариф за 7,5 тысяч. Отдельно есть услуга аренды зала, чтобы тренироваться со своим ружьем. В рамках эксперимента я выбрала пакет для начинающих, мне показалось, что даже 25 выстрелов будет много.
Записалась на занятие день в день. При себе попросили иметь только паспорт для регистрации.
Тир расположен в промзоне, с первого раза найти вход оказалось непросто. На ресепшене меня уже ждали администратор и персональный инструктор. После регистрации и подписания инструкций по технике безопасности начинается самое интересное.
Первое знакомство с оружием
Я никогда не держала в руках оружие, мой максимум — водные пистолеты, для меня это все в новинку. Мой инструктор Владимир бывший военный с опытом работы в горячих точках. Сам уже не стреляет — за годы оружие знатно надоело, теперь только обучает.
Проходим в сам тир, он представляет собой длинную комнату с мишенями у стены. Перед первой пулей слушаем небольшой инструктаж — правильно держим пистолет, направляем его только в сторону целей, плавно спускаем курок, при попадании сильно не радуемся и не прыгаем.
Передо мной два самых стандартных (по словам тренера) экземпляра: австрийский Glock 17 и чешский CZ-75 SP-01 Shadow. Первый — легче, второй — тяжелее и требовательнее. Снаряжение магазина девочкам с длинными ногтями оказалось задачей повышенной сложности, поэтому иногда мне помогал тренер.
Прямо в «десяточку»
Надеваем наушники и очки в целях безопасности. Первые ощущения в руках с оружием жуткие. Еще больше страха добавляли резко всплывшие в голове истории с неудачными рикошетами. Паника привела к тому, что при первом прицеливании у меня запотели очки. Хорошо, что я не одна такая трусишка, поэтому для гостей заготовлены салфетки.
Ну все, от стрельбы не убежишь. Первое попадание оказалось сразу в «десятку», и дальше процесс пошел «как по маслу». За пробный заход я дважды смогла попасть четко в центр.
После первого раунда с места начались усложнения: выстрелы одной левой, работа по движущейся мишени, стрельба на ходу в сторону «противника». В какой-то момент чувствуешь себя героем боевика или компьютерного шутера.
Даже в защитных наушниках звук выстрела пробирает до костей. Еще и гильзы отлетают иногда прямо в тебя. Поэтому тренер на будущее посоветовал одевать на тренировки верх, закрывающих грудь или плечи, иначе гильза неловко может прилететь в декольте.
За полчаса мы простреляли все патроны. На прощание Владимир показал автоматы, которые есть в его королевстве. Из них получится пострелять при покупке другого тарифа, но подержать в руках можно и за бесплатно.
Стрельба в тире оказалась вовсе не «развлечением для избранных», а доступным способом проверить собственную меткость и получить заряд адреналина. Несколько минут с оружием в руках превращают обычный день в целый фильм. И, как признаются инструкторы, многие новички, сделав первые выстрелы, возвращаются за продвинутым тарифом — и уже не из любопытства.
