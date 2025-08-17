17 августа 2025

Как сейчас выглядит главный проспект Перми, который масштабно отремонтировали к 300-летию. Фоторепортаж

В Перми к 300-летию отремонтировали фасады зданий на Комсомольском проспекте
К юбилею Перми на Комсомольском проспекте обновили дороги, зоны отдыха и фасады домов
К юбилею Перми на Комсомольском проспекте обновили дороги, зоны отдыха и фасады домов Фото:

К 300-летию Перми, которое город отметил в 2023 году, Комсомольский проспект прошел масштабное обновление. Фасады жилых домов отремонтировали, на зданиях появилась архитектурная подсветка. На месте снесенных торговых павильонов у ЦУМа появился сквер с зонами отдыха. Еще одно общественное пространство обустроили перед гостиницей «Урал». Работы завершились к юбилейной дате, но заметные изменения ощущаются до сих пор. Как выглядит одна из главных улиц Перми сегодня — в фоторепортаже URA.RU.

