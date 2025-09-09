Рынок такси в Пермском крае «обелился» на 48%

В Пермском крае на данный момент выдано 3329 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. В самом начале 2025 года количество таких разрешений составляло 2253, что означает рост на 1076 разрешений, или на 48%.
«Парк легковых такси в Пермском крае насчитывает 8759 автомобилей. Для сравнения, на 1 января 2025 года этот показатель составлял 6794 единицы. Таким образом, численность такси увеличилась на 1965 автомобилей, что соответствует приросту в 29%», — сообщает издание «Пятница» со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае почти не осталось бомбил. По данным регионального УФНС, более 90% таксисов в регионе работают легально.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!