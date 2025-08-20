Российские художники расписывают пермские высотки. Фото

Пермь превращается в галерею
Пермь превращается в галерею

В Перми стены высотных домов этим летом начали расписывать масштабными картинами. Муралы создают художники из разных городов России в рамках проекта «Монумент АРТ».

«Одним из первых появился мурал „Кудым-Ош“ на Малкова, изображающие героя эпоса. Также красивая картина „Селена“, посвященная селениту, есть уже на стене дома по Островского. На Ленина появилась своеобразная почтовая открытка. На Ким сейчас расписывают дом — будет портрет девушки, а прообразом героини стала пермская артистка Полина Калинина. Еще завершается работа на Революции», — убедился корреспондент URA.RU.

Всего в рамках проекта должны появиться девять муралов. Таким образом Пермь превращается в картинную галерею под открытым небом, по которой интересно прогуляться как туристам, так и горожанам.

Гуляйте по Перми с интересом
Гуляйте по Перми с интересом
Фото:

