Пенсионерам из Кыштыма пригрозили штрафом за бесхозную бочку за забором

Семье пенсионеров из Кыштыма Челябинской области пригрозили штрафом за бесхозные доски и бочку, которые находятся за их забором, но рядом с соседями. В администрации города рассказали URA.RU, почему владельцев дома могут оштрафовать и что им делать, чтобы восстановить справедливость.
«Моим пожилым родителям пришло заказное письмо от Комитета по управлению имущества города Кыштым, где их обвинили, что за за их забором находится какая-то бочка и пригрозили штрафом. Никто не выяснил, наша ли эта бочка, несмотря на то, что рядом с ней находятся дома соседей. Прошу разобраться в ситуации», — написал евгений П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU расскзаали, что комитет по управлению имуществом вместе с административной комиссией регулярно мониторят соблюдение правил благоустройства. 25 июля во время рабочего выезда была обнаружена железная бочка и доски за забором одного из домов.
«Согласно пункту 73 правил, владельцы частных домовладений и гаражей обязаны поддерживать чистоту и порядок на всей площади своего участка вплоть до границы дорог общего пользования. Однако фактически древесина и бочка расположены вдоль забора частного участка, тогда как остальные постройки располагаются на значительном удалении. Собственнику дома направлено письмо о приведении участка в надлежащее состояние до 15 сентября», — пояснили в пресс-службе мэрии Кыштыма.
В администрации отметили, что в таком письме предупреждают о возможной административной ответственности за игнорирование требований. Там же всегда указаны контакты ответственных лиц, чтобы прояснить возникшие вопросы.
«Для одиноких пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена помощь добровольцев в рамках проекта „Забота“. В адрес Комитета собственник дома не обращался, заявлений, что имущество ему не принадлежит, не подавал. Комитет проведет дополнительный выезд к собственнику дома», — уточнили в пресс-службе администрации Кыштыма.
