Разрыв между зарплатами в регионах России достиг рекордных 182 тысяч

Разрыв между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах России достиг рекордных 182 тысяч рублей. За год разница увеличилась на 25%. Такие данные следуют из анализа свежих данных Росстата.
«В апреле 2025-го средняя зарплата в России составила 97 тысяч рублей — на 16% больше, чем годом ранее. Однако темпы роста заметно различались по регионам. Так, на Чукотке, где зафиксирован самый высокий уровень доходов, они выросли на 20%, до 223 тысяч. А в Ингушетии, которая занимает нижнюю строку рейтинга, — лишь на 8%, до 41 тысяч. В результате разрыв между средним заработком в субъектах за год увеличился на четверть и достиг рекордных 182 тысяч», — подсчитало издание «Известия».
Причины такой разницы связаны с особенностями региональных экономик. Как пояснил кандидат экономических наук Андрей Бархота, высокие зарплаты характерны для северных субъектов, где развитая промышленность, наблюдается дефицит кадров и действуют значительные районные коэффициенты и надбавки.
По данным Росстата, помимо Чукотки, высокие зарплаты фиксируются в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области — от 145 до 185 тысяч рублей. В республиках Северного Кавказа — Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — средние доходы варьируются между 44 и 51 тысячей рублей. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова отмечает, что на севере зарплаты увеличивают компенсации за жизнь в сложных климатических условиях: районные коэффициенты составляют от 1,1 до 2, а северные надбавки могут достигать 100% от оклада.
По мнению экспертов, разрыв в оплате труда сохраняется из-за структурных различий: на юге преобладает сельское хозяйство и торговля, что ведет к высокой безработице и сезонному характеру занятости. В северных регионах — высокая занятость на предприятиях оборонной промышленности и крупных ресурсодобывающих компаниях.
Ранее исследование Финансового университета показало, что россияне рассчитывают на зарплаты, существенно превышающие официальные средние показатели: желаемый уровень дохода составляет 146 тысяч рублей, а медианное значение — 110 тысяч, что почти в полтора раза выше средней зарплаты по стране. Эксперты связывают рост ожиданий с инфляцией, подорожанием жизни и дефицитом квалифицированных кадров, при этом реальные зарплаты и ожидания граждан продолжают расти параллельно.
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