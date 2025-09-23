ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом

ВС РФ стремятся взять полный контроль над Купянском
ВС РФ стремятся взять полный контроль над Купянском Фото:

Российские военные улучшили свое положение в районе Купянска. Об этом сообщили в Минобороны России. Также улучшилось проложение в Кировске в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этих населенных пунктах находятся военные подразделения группировки войск «Запад». 

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там также рассказали, что в этих регионах нанесено поражение бригадам ВСУ. Поражение нанесено и живой силе, и военной технике.

Российское военное ведомство сообщило, что освобождение Купянская даст российским военным значительное преимущество в плане дальнейшего продвижения в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о прорыве в направлении Славянско-Краматорской агломерации. 

