Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве начнут рассматривать 29 октября

Дело рассмотрит суд в Москве
Дело рассмотрит суд в Москве

Второй западный окружной военный суд Москвы 29 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова, включенного в перечень террористов и экстремистов в России. Его обвиняют в совершении теракта — подрыве автомобиля российского офицера на улице Синявинской на севере столицы летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание назначено на 29 октября», — уточнили в инстанции. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что Евгений Серебряков, включенный в перечень террористов и экстремистов, изначально планировал совершить теракт против сотрудника Следственного комитета РФ, расследовавшего дела о действиях украинских властей. Он получил инструкции по подготовке покушения и компоненты взрывного устройства, но не смог довести замысел до конца. Утром 24 июля 2024 года на улице Синявинской в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека, а Серебряков был заочно арестован и задержан в Турции.

