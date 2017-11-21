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С тюменского завода сняли карантин по африканской чуме 8. Дворники катались в ковше бульдозера у правительства 13:30 21 ноября 2017 0 Одно из старейших предприятий Урала выселяют с работниками и машинами Сотрудники боятся сокращений. Власти дали «URA.RU» заявление Виктор Жуков © Служба новостей «URA.Ru» Ишимская типография не будет останавливать работу на время переезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ишиме продано здание местной типографии, которая печатает тиражи более, чем десятка районных газет. Сотрудникам дан месяц на переезд — оборудование будет перевезено на бывший рыбоперерабатывающий завод, где типография продолжит работу. В Тюменском издательском доме (его подразделением является типография) заверяют, что коллектив будет сохранен, а типография продолжит работу. О продаже здания типографии на своей странице в Сети рассказал ишимский блогер Владимир Воронин. «В Ишиме закрывается старейшее предприятие — типография на улице Чкалова, — говорится на сайте Воронина. — работники типографии должны до 5 декабря покинуть его вместе с оборудованием». Блогер отметил, что «работники типографии в шоке» и поставил под сомнение смысл преобразований. «Предприятие рентабельное. Укомплектовано уникальным оборудованием, которое обслуживают специалисты высочайшего класса», — написал он. Судьба предприятия сразу же привлекла внимание профессионального сообщества. Однако, специалисты печатного рынка дают более сдержанные оценки уровню работы Ишимской типографии. Алексей Двизов: «Монтаж и демонтаж оборудования — это абсолютно нормальная практика» Фото: страница «ТИД» в «Фейсбук» «Рынок „печатки“ находится по всей стране в глубочайшем кризисе. За несколько лет в области закрылись все частные типографии, выпускающие периодическую печать. Если бы не поддержка государства, печатных СМИ уже бы не осталось, их бы просто не было где печатать. На рынке остались только государственные Тюменский дом печати и Тюменский издательский дом. Один принадлежит федералам, другой области. Ишимская типография в рынке никогда не работала и даже в лучшие времена конкуренции бы не выдержала. Ишим печатает только черно-белые газеты. А чтобы привлекать заказы с рынка нужна цветная печать. Ишим живет только за счет госзаказа который получает из головного предприятия в Тюмени». Мнение коллег косвенно подтверждает директор Тюменского издательского дома Алексей Двизов. «Этот переезд был необходим в том числе для дальнейшего развития предприятия. В старом помещении не было места, чтобы поставить допоборудование и наладить цветную печать. А без этого сейчас никак. В новом помещении такая возможность есть». Опасения жителей Ишима, озвученные блогером Ворониным, касаются и сохранности оборудования при переезде. «Вот только тогда не совсем понятен смысл происходящего. Здание строилось специально под типографию. Для чего сейчас разрушать, а любой демонтаж уже видавшего виды оборудования — это его разрушение». В Ишимской типографии печатают районные газеты (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как прокомментировал нашему изданию Алексей Двизов. «Монтаж и демонтаж оборудования — это абсолютно нормальная практика. В стране существует рынок подержанного типографского оборудования. Есть такой опыт и у нас. Часть оборудования, работающего сейчас в Ишиме мы перевезли из Тобольской типографии, которая перестала работать в 2016 году. Смонтировали заново — все работает». Один из работников типографии на условиях анонимности сообщил, что новое здание «подыскали на территории „Ишимсельмаша“, это центр города». «Трудно назвать его приспособленным. По площади оно меньше нашего, там 500 квадратных метров, у нас было 800 м? , — пояснил он. — Под кабинеты места не остается, будем уплотняться. У нас здесь шесть печатных станков, резальное оборудование, переплетный цех». Алексей Девизов по другому оценивает пригодность помещений. «Сейчас там все полиграфические машины стоят в одном помещении, чего делать категорически нельзя, это ведет не только к нарушению технологического процесса, но и [сокращению] срока работы этих машин, — сообщил он корреспонденту „URA.RU“. — Здание типографии было сделано в основном под офисы, а сейчас нужен цех, производство». Двизов подтвердил, что работа Ишимской типографии не будет остановлена из-за переезда. «90% выручки идет за счет выпуска районных газет, это 11 районов вокруг Ишима, — отметил он. — В новогодние праздники, пока у районок каникулы, планируется оборудование в новом здании довести до ума, смонтировать». Двизов подчеркнул, что цена на печать для районных газет не поднимется. «Прежде всего это цех, — прокомментировал он информацию о том, что ранее в этом помещении располагался рыбный цех. — Мы будем соблюдать все санитарные нормы, там обязательно будет проходить аттестация рабочих мест. Там есть душевые, современная вытяжка, все необходимое». Алексей Двизов возглавляет правительственный полиграфический холдинг «ТИД» с 2014 года Фото: страница Алексея Двизова в «Фейсбук» Что касается предположения блогера Воронина о том, что ТИД старается погасить долги за счет продажи здания рентабельной Ишимской типографии, то собеседник агентства опроверг его. «Есть определенный долг, но предприятие с ним работает, долги одни закрываются, другие возникают — это жизнь, — отметил Алексей Двизов. — Продажа здания напрямую с финансовым состоянием предприятия не связана, но поможет решить эти проблемы». Гендиректор ТИД предположил, что обида сотрудников Ишимской типографии связана с давним решением областного правительства объединить ее с Тюменским издательским домом — ранее типография принадлежала области, но была отдельной компанией. «У людей есть страх потерять работу, но ее никто не потеряет, дай бог, ее будет только больше», — пояснил он. Хотя возможно, что причина конфликта не так очевидна как кажется на первый взгляд. Как сообщил нашему корреспонденту один из жителей Ишима, знакомый с ситуацией, все дело в частном интересе некоторых сотрудников типографии. «Они открыли фирму которая принимает заказы, а делают их на оборудовании типографии». По словам источника, никого не волновал переезд, пока не стало известно, что помещение нового цеха оборудовано системой видеонаблюдения. «Кое-кто не привык жить на зарплату и сейчас переживает за свой маленький „свечной заводик“». Говоря о дальнейшей судьбе здания, Алексей Двизов пояснил, что этот вопрос находится в компетенции чиновников областного правительства — учредителя ТИД. Источник «URA.RU» из числа работников типографии рассказал, что «в здании будет Центр развития молодежи». Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердили в областном департаменте общественных связей, отметив, что центр планируется открыть в 2018 году. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}