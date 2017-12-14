Американцы: «За 17 лет Путин так и остался для нас загадкой»

23:24 14 декабря 2017 0

На пресс-конференцию задать вопрос Путину пришли не только журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

14 декабря прошла очередная пресс-конференция Владимира Путина. О том, как журналисты пытались заполучить внимание президента, о чем мечтали спросить, и какая атмосфера царила на мероприятии, читайте в репортаже «URA.RU».

«Похоже, ходынка намечается», — с усмешкой сказал журналист, когда сотрудники ФСО начали запускать репортеров в зал, спровоцировав серьезную давку. На 1700 журналистов было всего две двери, а корреспонденты напирали изо всех сил. «Не торопитесь, мест всем хватит», — разрывался громкоговоритель, но ему никто не верил: по толпе ходили слухи, что на такое количество людей просто никто не рассчитывал. Позже, слухи подтвердились — примерно двум сотням журналистов предложили пройти в пресс-центр.

Судя по визитке, человек этой надписью был работником института, а не журналистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Привлечь внимание президента корреспонденты пытались самыми разными способами. Пожилой мужчина в валенках, больше всего напоминавший типичного советского интеллигента, нацепил на спину плакат «ГОИ #Vavilov СПБ». С мировым сионизмом он оказался никак не связан, мужчина рассказал корреспонденту «URA.RU», что хочет спросить Путина о судьбе Вавиловского института в Санкт-Петербурге, а ГОИ — это собственно и есть Государственный оптический институт.

Был и человек в костюме Деда Мороза, им оказался калининградский журналист, вопрос он собирался задать отнюдь не праздничный — о серьезном колебании цен на авиабилеты из региона. Неподалеку от него корреспонденты федеральных телеканалов обсуждали новый ролик видеоблогера Bad Comedian. «Видел, его разгромный обзор на фильм „Крым“? За три дня почти 4 миллиона просмотров. Может, поменьше такого говна снимать станут», — говорил один другому.

Пришло на пресс-конференцию и много американцев.

«Всего за год своего президентства Трамп стал нам абсолютно понятен. А вот Путин за 17 лет так и остался загадкой. За это время мы так и не получили ответа на вопрос «Who is Mr Putin?», — давал интервью журналистке из Великого Новгорода корреспондент ABC News.

Воспользовавшись моментом, новгородчанка попросила американца передать привет и поздравить с Новым годом ее родной город, что он с некоторым недоумением и сделал на камеру.

Очень много плакатов было на детскую тему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако открытость ABC News была скорей исключением. Остальные американцы выглядели очень напряженно и отказывались от комментариев. «Завтра российские власти должны официально объявить о начале президентской избирательной кампании. А сегодня ее главный участник Владимир Путин дает свою ежегодную пресс-конференцию», — вышла в прямой эфир за пять минут до начала корреспондентка CBS News.

Пресс-конференция действительно началась с темы выдвижения Владимира Путина. Буквально в самом начале он признался, что решил быть самовыдвиженцем и рассказал, зачем идет на выборы. «Вы знаете, я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию. Ещё раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти», — расписывал президент ключевые моменты своей будущей программы.

Он напомнил, что за те годы, что он провел у власти ВВП страны вырос на 75% промышленное производство — на 60%, реальная заработная плата выросла — в 3,5 раза, а пенсия — в 3,6 раз. Он заверил, что экономика растет и будет расти за счет внутреннего спроса. Однако ключевым экономическим заявлением Путина стало объявление о налоговой амнистии. Он пообещал списать долги 42 миллионам граждан и 2,9 миллионам индивидуальных предпринимателей.

Медицина стала одной из ключевых тем пресс-конференции Фото: Илья Московец © URA.RU

Анонсировал президент и рост затрат на здравоохранение. По его словам, расходы на медицину увеличатся до 4,1% от ВВП (в 2016 году — 3,8% ВВП). Кроме того, чтобы увеличить доступность медпомощи в населенных пунктах, где проживает от 100 до 2000 человек президент предложил, создавать новые медицинские хабы.

Путин обратил внимание и на коррупцию. Для того, чтобы побороть это зло в правоохранительных органах он предложил армейский подход — периодическую ротацию кадров из региона в регион.

Региональные журналисты традиционно использовали пресс-конференцию, как площадку для лоббирования своих регионов. Та самая корреспондентка из Новгорода жаловалась на дефицит бюджета, журналисты из Улан-Удэ просили выделить из федерального бюджета деньги на мост в городе, а их коллеги из Владивостока — просили средства на стадион. Апофеозом лоббизма стал вопрос Михаила Зуба, который в самом начале признался, что он никакой не журналист, а председатель «Мурманского рыбокомбината». «Да, я сюда пришел незаконно! Делайте со мной, что хотите», — заявил мужчина президенту.

Поведение собравшихся в этот раз выглядело как-то особенно агрессивно.

Они буквально перебивали друг друга. «Помогите армии!» — перекрикивая всех и вся, кричал журналист из Ленинградской области. Порой он перебивал даже президента, когда тот начинал отвечать его коллеге.

Плакаты иностранных журналистов были незамысловаты. Как правило, это был просто флаг их страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ответьте на вопрос о материнстве и детстве», — требовал другой корреспондент, который, как выяснилось, активно выступает против абортов. Такие выкрики работали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вначале демонстративно отворачивался «крикунов», а потом все-таки решил дать слово, потому что с каждым разом они требовали все настойчивей.

Громкость нарастала по мере того, как пресс-конференция подходила к концу. В итоге прощальные слова Путина и благодарности журналистскому корпусу потонули в крике и гвалте этих самых журналистов.

Политологи увидели в пресс-конференции программное заявление Владимира Путина, как участника президентской кампании.

Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что на пресс-конференции Путин расставил основные акценты своей будущей избирательной кампании. «Устами журналистов ему были заданы те болезненные вопросы, которые задает активная часть общества. Он на них ответил, частично лишив своих противников в будущей кампании содержания. Одновременно были расставлены акценты. Фактически речь идет о балансе между социальной политикой, интересами граждан и интересами страны, армии, экологии и других общенациональных задач», — отметил Еловский. Он считает, что в последние три года слишком много внимания уделялось внешним вопросам, а на пресс-конференции Путин сделал разворот в сторону конкретных людей.

Политологи считают, что во время пресс-конференции Путин раскрыл лишь малую часть своей программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что Путин несколько раз подчеркнул приоритет образования, здравоохранения, инфраструктуры. «Он также акцентировал внимание на необходимости повышения реальных доходов населения, а также о новых источниках этих доходов», — считает Соколова. По ее словам, крайне важным является и месседж президента, направленный на снижение социального неравенства в стране.

Политолог Олег Матвейчев в свою очередь считает, что президент «не раскрыл особых акцентов»: «Глава государства всегда старается не афишировать свои планы, чтобы ему не мешали. Именно поэтому остается определенная завеса тайны. В своем общении с журналистами он больше говорил о текущих проблемах, показывал наиболее узловые моменты». По мнению политолога, из выступления Путина стало понятно, что Россия продолжит выполнять все социальные обязательства: «В приоритете по-прежнему сохраняются здравоохранение и образование, но не будет страдать оборона».