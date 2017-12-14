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14 декабря 2017
Главные новости 
15:07  14 декабря 2017 1

Путин пойдет на выборы в одиночку. Единороссы уже отреагировали

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., пресс конференция, путин владимир
Президент определился со сценарием своего выдвидженияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами заявил, что выбрал форму выдвижения на предстоящих президентских выборах. «Это будет самовыдвижение, но я рассчитываю на поддержку политических сил, которые доверяют мне. Рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал президент. Путин также заявил, что пока не определился с тем, кто возглавит его предвыборный штаб.

Директор института политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал решение президента: «Выдвижение будет — в соответствии с законом — от инициативной группы, и все организации, разделяющие политику президента, смогут его поддержать в ходе кампании».

Самовыдвижение Путина говорит о том, что для президента главное — быть представителем всего народа, объясняет сценарий политолог Андрей Колядин: «Самовыдвижение дает такую возможность. При фиктивности институтов гражданского общества, партий и общественных объединений — это самый рациональный путь».

Партию «Единая Россия» не обидело решение президента, заявил «URA.RU» замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко: «Владимир Путин является лидером партии. Это наш кандидат, и мы будем его поддерживать. Не только в процессе избирательной кампании, но и в течение всей его деятельности. „Единая Россия“ задействует весь имеющийся ресурс для того, чтобы обеспечить успешную избирательную кампанию. В этом никто не сомневается. Необходимо будет быстро собрать подписи и мобилизовать электорат. Для этого у партии есть все возможности. Это сейчас — самая мощная политическая структура, равной которой нет, 88 тысяч первичных отделений во всех субъектах Российской Федерации. Собрать подписи нам не составит труда. Решение нашего лидера и форму нашего участия в избирательной кампании мы зафиксируем на съезде, который состоится 22—23 декабря».

Кроме того, помогать президенту будет и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом ранее сообщила агентству сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева: «Мы всегда будем поддержкой президента. Мы все эти годы работаем как его штаб, выполняем его поручения по улучшению жизни людей. Во всех регионах страны работают наши исполкомы и штабы, это общественники и обычные люди».

Ранее «URA.RU» писало, что Владимир Путин объявит о формате своего выдвижения на пресс-конференции. Источники агентства тогда подтвердили, что президент склоняется к сценарию самовыдвижения. Большая пресс-конференция президента России стартовала в Москве. В этом году на нее аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Среди них есть корреспонденты из США, Германии, Японии, Франции, Китая и других стран мира. Корреспондент «URA.RU» также находится в зале. Прямая трансляция ведется на нашем сайте.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
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