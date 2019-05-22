У властей Кургана осталось 4 дня, чтобы исправить кампанию в Гордуму

Сейчас в думе Кургана большинство — единороссы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

8 сентября курганцам предстоит проголосовать не только за кандидата на пост главы региона, но и за городских депутатов. И если с рейтингом врио губернатора Вадима Шумкова все в порядке, то депутатов-единороссов может ждать разочарование. Эксперты предупреждают: гордума с большим количеством оппозиционеров может не только заблокировать работу мэрии, но и ударить по имиджу всего региона.

Сейчас кампания «Единой России» в Кургане находится в стадии подготовки к праймериз, голосование по определению кандидатов состоится 26 мая. Участие в выборах примут 95 зарегистрированных претендентов. При этом уже очевидно, что повторить явку в 8% от числа жителей, который Курган показал на праймериз в 2014 году, вряд ли удастся. «Думаю, 3-4% придет на участки», — предположил на условиях анонимности один из действующих депутатов. Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, назвал цифру в 4% «слишком оптимистичной». По мнению социолога Сергея Ширяева, низкая явка на праймериз может стать проблемой для партии. «Это дискредитирует саму процедуру, количество пришедших — это показатель работы регионального отделения», — отметил он.

Из действующих депутатов на выборы пошли не все Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты со стажем отмечают, что подготовка к избирательной кампании в гордуму сильно затянулась: нарезка округов стала известна только в январе. До середины мая было непонятно, поделится ли глава региона Вадим Шумков «Единой Россией» своим рейтингом, выдвинувшись от партии. «В ЕР до последнего надеялись на то, что ямальские пиарщики Шумкова подключатся к городским выборам, однако никакого интереса они не проявили, предоставив все решать местным. Если у бывшего мэра и Сергея Руденко был опыт партийной работы и выборов, то новый глава Кургана и руководитель городского отделения ЕР Андрей Потапов этим похвастаться не может. Выборами он не интересуется», — отмечает инсайдер агентства.

В действующей думе Кургана из 24 депутатов лишь трое — представители оппозиции, однако в новом парламенте соотношение может быть совсем другим.

По данным инсайдеров, ЛДПР уже было обещано два места в городском парламенте (источники предполагают, взамен на лояльность на губернаторских выборах).

Кроме того, неплохие шансы избраться есть и у других оппозиционеров. «Единороссам кажется, что они все контролируют, но они недооценивают таких кандидатов как экс-депутат Иван Камшилов, коммунистку Наталью Воробьеву, которая собирала митинги из-за проблем с инсулином», — предупредил собеседник агентства.

Самую большую активность в гордуме проявляет коммунист Яков Сидоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению Сергея Ширяева, неуправляемый парламент может застопорить работу администрации города, депутаты будут использовать думу как площадку для самопиара. «Отсутствие согласованной позиции по многим вопросам может их стопорить, такие прецеденты уже были», — напомнил Ширяев об еще одной опасности.

По мнению социолога, такая ситуация может негативно отразиться и на имидже региона. «Курган — это лицо региона, если в нем будут проблемы, то это автоматически будет действовать негативно на главу региона: его рейтинг будет снижаться, будут претензии со стороны федеральных властей», — предупредил Ширяев. Социолог предположил, что Вадим Шумков осознает эту опасность и будет контролировать избирательную кампанию в гордуму.

Секретарь курганского областного отделения «Единой России» Евгений Каффев отказался от комментариев.