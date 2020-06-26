Тюменские инсайды: ТРЦ и бары снова закроют

Голосование по Конституции — везде Коллаж: URA.RU

Тюменский бизнес в панике — есть информация, что ТРЦ и бары снова закроют, условие для этого названо. В это время региональные власти озабочены явкой на голосовании по Конституции, и она может стоить места одному из мэров. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: экс-губернатора вернули в историю региона, заместителю мэра Тюмени завидуют его коллеги, а тюменская коммунистка решилась на обнуление своих сроков.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Моор восстановил историческую справедливость

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Желтом доме рассказывают, что присвоение первому губернатору Тюменской области Леониду Рокецкому звания почетного гражданина региона было инициировано лично Александром Моором. Якобы таким образом нынешний глава области решил исправить историческую несправедливость, ведь «почетными» уже давно стали преемники Рокецкого на посту тюменского губернатора — Сергей Собянин и Владимир Якушев. «Рокецкий был в свое время практически исключен из истории родного края — все успехи региона как будто начинались с Собянина. Теперь Моор соединил 90-е годы Тюменской области с настоящим временем», — передают инсайдеры во власти.

Тюменский справедливоросс пошел против начальства

Поговаривают, что лидер тюменских справедливороссов Владимир Пискайкин остался очень недоволен демаршем своего товарища по партии Георгия Эргемлидзе. Последний на недавней пресс-конференции по готовности наблюдателей к голосованию по изменению Констиутции РФ позволил себе публично усомниться в необходимости поправок. При том, что СР официально поддерживает инициативу президента Владимира Путина. «Помимо прочего глава региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев тут же на пресс-конференции разбил все аргументы Эргемлидзе. В общем, эсер и себя в невыгодном свете выставил, и начальство подставил», — посмеиваются сплетники.

Тюменская коммунистка «обнуляется»

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева решила своеобразно «обнулиться». Якобы еще пару лет назад она говорила, что в 2021 году уйдет из региональной политики, и даже подыскивала себе преемника. Но внезапно изменила планы. «В 2021-м Казанцева пойдет на выборы в новый состав облдумы, и место руководителя обкома не оставит. Ну, а что, обнуление нынче в тренде», — шутят слухмейкеры.

Один из заместителей мэра Тюмени резко усилил свое влияние

Ходят слухи, что заммэра Тюмени Павел Перевалов, курирующий городское хозяйство, резко усилил свое влияние в городской администрации. Что, естественно вызывает зависть других заместителей, которые сетую на мягкость главы города Руслана Кухарука. «Якобы Перевалов пользуется серьезной поддержкой замгубернатора Вячеслава Вахрина, что дает ему возможность отстаивать свою позицию даже наперекор Кухаруку. Так и подсидеть может», — передают слухачи.

ТРЦ и бары снова закроют

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В бизнес-среде ходит информация, что открытие ТРЦ и предприятий общепита — это временный эксперимент, который может быть свернут через неделю-полторы. Якобы, среди посетителей летних веранд кафе уже появились заболевшие COVID-19. И при первом же серьезном всплеске числа заболевших власти вернутся к апрельским ограничениям, когда закрыто было почти все. «Сейчас в регионе регистрируют по 45-50 новых ковидных больных ежедневно. При 80 карантин немедленно ужесточат», — уверяют источники.

Тюменский мэр рискует остаться без кресла

Говорят, что глава администрации Ярковского района Евгений Золотухин может лишиться своего кресла после голосования по изменению Конституции РФ. Якобы глава практически не работает с населением, все заботы переложив на плечи заместителей — а значит, явка на плебисците, которой региональная власть придет особое значение, находится под угрозой. «Если только в Ярковском районе на участки придет менее 50% избирателей, Золотухину на своем месте не усидеть», — передают властные инсайдеры.

Тобольский аэропорт строят для VIP-гостей

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По неподтвержденной информации, загрузка аэропорта в Тобольске, который возводится на деньги холдинга «Сибур», будет далека от идеальной. И претенциозный объект никогда не получится вывести на безубыточность. Зато аэропорт будет решать представительские цели — якобы в Тобольск «Сибур» и правительство региона будет массово свозить VIP-гостей со всей России и из-за рубежа. «Им обещают настоящую сибирскую природу, элитную рыбалку на стерлядь и охоту. Так и переговоры легче провести, и преференции для региона выбить», — посмеиваются слухмейкеры.

Рынок может покинуть еще один застройщик

В строительной среде шепчутся, что у руководства элитного застройщика «2men Development» нешуточные проблемы. Недаром компания, оскандалившаяся с известным долгостроем FiftyFifty, якобы продает свой офис в Тюмени за 90 млн рублей. «Скорее всего эти деньги пойдут на удовлетворение двух десятков исков от поставщиков тепла и электроэнергии. А там, глядишь, и до ухода с рынка недалеко», — рассказывают сплетники.

Роспотребнадзор переквалифицировал студентов в шпионов

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Говорят, что студенты тюменских колледжей — будущие повара и официанты — остались без практики из-за карантина по COVID-19. Но им нашлось неожиданное применение. Якобы армия молодых людей отправлена по заведениям общепита, чтобы выявлять и фотографировать нарушения — кто работает без масок, кто нелегально пускает посетителей в зал и т. д. «Не зря глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо хвалится, что знает о всех грехах рестораторов. А студентам практику зачтут», — утверждают источники агентства.

Тюменским COVID-пациентам закроют рты

По слухам, тюменцев, переболевших коронавирусом, ограничат в общении. Якобы с них возьмут расписки о нераспространении информации о том, как, где и чем их лечили. «Жесткие меры будут приняты для того, чтобы люди не плодили ложные сведения о вирусе. Кроме того, это связано с появлением в Тюменской области COVID-блогеров, которые буквально в прямом эфире рассказывают о том, что происходит с ними в госпиталях и обсерваторах», — объясняют сплетники действия властей

Хозяева тюменских гостиниц не хотят, чтобы пандемия заканчивалась

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что тюменские отельеры в отличие от других бизнесменов очень надеются на то, что пандемия со всеми ее ограничениями продлится как можно дольше. Причина в том, что на коронавирусе гостиничный бизнес неплохо зарабатывает. Одну половину тюменских гостиниц превратили в обсерваторы, в другой — поселили медиков. А бюджет на этот тратит десятки миллионов рублей. «В условиях пандемии в большинстве тюменских гостиниц будет „полная посадка“. Это как раз тот случай, когда чем хуже, тем лучше», — рассказывают слухачи.

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