Инсайды ЯНАО: чудесное выздоровление мэра

Бунтующих на Ямале вахтовиков отправили домой Коллаж: URA.RU

Пока один глава ямальского муниципалитета теряет контроль над подчиненными, другой от осложненного коронавируса выздоравливает в кратчайшие сроки. Тем временем в госструктурах назревает очередной коррупционный скандал, но чиновников больше интересует возвращение секс-легенды в политику. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете о реформаторских планах губернатора Артюхова и обострении борьбы за мандаты в заксобрание.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В окружном правительстве намечаются перемены

Инсайдеры во властных структурах ЯНАО поговаривают, что в планах губернатора Дмитрия Артюхова — реформирование структуры правительства. «Насыщенный событиями год показал, какие из окружных департаментов занимаются реальной работой, а какие — существуют непонятно для чего, — рассказывают собеседники агентства. — Пока информация не озвучивается, однако уже есть конкретные претензии, и вопрос стоит даже не в замене руководителей, а в упразднении ненужных структур».

Скорее всего, перемены начнутся не ранее 2021 года, и первыми под объединение попадут департаменты АПК и КМНС, отмечают слухачи. К этому времени удастся закончить с вопросами политическими и перейти к делам организационным.

Глава района утратил контроль над территорией

Рассказывают, что у окружных властей скоро появятся вопросы и к главе некогда спокойного Приуральского района Ивану Сакалу. «Район с начала года несколько раз оказывался в повестке, причем совсем не с позитивными поводами, — сообщают инсайдеры, близкие к окружным властям. — То, что это до сих пор не отразилось на главе администрации, объяснимо лишь тем, что пока есть более важные проблемы и задачи».

Как утверждают инсайдеры, Салехарду не нужен еще один проблемный район, поэтому Сакалу придется напрячься и навести порядок. Это касается не только поселений, но райадминистрации, где некоторые руководящие чиновники вместо реальной работы начали борьбу за власть.

Фото: Андрей Гаранин, Instagram

Мэр Губкинского вышел с больничного раньше срока

Источники, близкие к окружным властям, рассказывают, что глава администрации Губкинского Андрей Гаранин мог оставаться на больничном еще какое-то время, однако уговорил врачей разрешить ему выйти на работу. «Выздоровление прошло всего за 2,5 недели, — шепчутся слухачи. — Довольно быстро, с учетом того, что болезнь протекала не в легкой форме, а с осложнениями, как рассказывал сам Гаранин».

Не иначе как настрой на работу и нежелание выглядеть белой вороной среди глав подстегнули мэра и мобилизовали организм на выздоровление, рассуждают инсайдеры. В любом случае, тесты при выписке у Гаранина были отрицательными — брать ответственность и выпускать ковидного чиновника работать с подчиненными никто бы не решился.

Партия власти превратит заксобрание в приют отставных чиновников

По оценкам наблюдателей в политэлите ЯНАО, перспективы законодательного собрания ЯНАО вовсе не такие радужные, как хотело бы представить парламентское большинство. «Есть риск, что вместо обновления и омоложения регпарламента осенью мы увидим все те же лица плюс чиновников из муниципалитетов, которым по ряду обстоятельств приходится оставить службу, — делятся источники. — Достаточно посмотреть списки „Единой России“, чтобы в этом убедиться».

Слухачи утверждают: такие ротации в депутатском корпусе не пойдут на пользу делу, они нужны лишь для того, чтобы не бросать своих. Чиновники «на вылет» и сами понимают, что больше нигде не пригодятся, поэтому заранее выходят на праймериз, чтобы не оказаться за бортом.

Фото: стоп-кадр видео, страница Александра Бондарчука «ВКонтакте»

Протестные настроения сыграют против коммунистов

Слухмейкеры в политических кругах уверены, что раскачка протестной повестки коммунистами в Ноябрьске сыграет против них же в борьбе за мандаты в Заксобрание. «Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда обстоятельствами, созданными депутатом местной гордумы от КПРФ Александром Бондарчуком, могут воспользоваться конкуренты из других оппозиционных партий, — рассказывают собеседники. — На этой волне в регпарламент может проскочить кто угодно, лишь бы он был против единороссов».

При этом у самого Бондарчука шансов немного, делится инсайдер. Идеологические расхождения политика с КПРФ, которую он представляет, настолько сильные, что удивительно, как он даже в гордуму смог попасть, недоумевают в политических кругах.

Возвращение секс-легенды активно обсуждается чиновниками

В коридорах власти ЯНАО удивлены и озадачены перспективой снова едва ли не каждый день видеться с героем секс-скандала Дмитрием Бавдурным, покинувшим госслужбу три года назад. «После выдвижения Бавдурного в депутаты заксобрания власти не могут понять троллинга со стороны ЛДПР, — рассказывает знакомый с обстановкой инсайдер. — С одной стороны, всем ясно, что ЛДПР-овцы всегда были ребятами эпатажными, с другой — чиновники не знают, как общаться с запятнавшим себя некогда коллегой».

По словам собеседников, с возвращением Бавдурного в повестку снова вошли в обиход шутки про кабинет с большими окнами и широкими подоконниками.

Фото: стоп-кадр видео YouTube

Оппозиция тянула с подачей документов из-за скандального бизнесмена

Источники в политических кругах утверждают, что партия «Родина» тянула с подачей списков из-за того, что не могла решить вопрос по кандидатуре Олега Ситникова. «У бизнесмена, известного на Ямале своими постоянными тёрками с властью и силовиками, были некие предварительные договоренности с партией, однако там всё взвесили и решили не усугублять и без того шаткие позиции, — делятся инсайдеры. — Как только появилась ясность относительно Ситникова, документы подали».

По мнению слухмейкеров, видеть Ситникова, вжившегося в образ жертвы мафии силовиков и чиновников, в своих рядах никто особо не желает. А его попытки наладить отношения с новыми руководителями госструктур на фоне огульных обвинений предшественников и вовсе выглядят нелепо — о его бэкграунде известно всем и давно.

Окружной депспорта ждут серьезные проверки

Источники в правоохранительных органах сообщают, что в ближайшее время департамент спорта, туризма и молодежной политики ЯНАО ждут тотальные проверки. «За последнее время стало поступать слишком много сигналов о коррупции при организации спортивной работы, — делятся инсайдеры. — Особенно много жалоб идет на структурные подразделения депспорта в муниципалитетах».

По словам собеседников, жалобы идут по разным каналам, но суть их одна: среди спортивных чиновников процветает коррупция и кумовство, спортивные достижения и должности продаются и покупаются, на хлебные места пристраивают людей со связями или средствами. Сейчас вся информация систематизируется и обобщается, однако, если проверки всё это подтвердят, то отставками не обойдется — пахнет уголовными делами, уверены инсайдеры.

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