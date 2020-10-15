Тюменские инсайды: полковник проиграл мафии

Каким был бы iPhone для тюменцев Фото: коллаж URA.RU

Пока тюменский губернатор Александр Моор ждет сигнала из Москвы, чтобы вернуть карантин, экс-силовик Петр Вагин, проигравший войну с мафией в Северной Осетии, начал строить политическую карьеру с должности заместителя мэра Тюмени. Чиновники готовятся к экзамену по обновленной Конституции, а эсеру Владимиру Пискайкину бросили вызов.

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Моор ждет сигнала из Москвы

Знающие люди говорят, что губернатор Тюменской области Александр Моор не будет вводить в регионе новые ограничения по коронавирусу, пока этого не сделает Москва. Слухачи считают, что если в столице вернут полноценный карантин, то у главы региона будет весомый повод для того, чтобы ужесточить режим повышенной готовности и в Тюмени. «Пока большинство региональных руководителей просто не знают, что делать. Поэтому почти все губернаторы сейчас ориентируются на Москву, следят за развитием событий. Если там требования режима повышенной готовности ужесточат, то, вероятно, то же самое сделают в регионах. В том числе, в Тюменской области», — сообщают слухачи.

Чиновникам устроят экзамен

Слухачи поговаривают о том, что во время конкурсных отборов на госслужбу в Тюмени многие действующие чиновники показали полное незнание основ обновленной Конституции. И в областном правительстве этим оказались недовольны. «Чиновников решили заставить выучить действующую Конституцию. Оказалось, что многие не знают элементарных вещей: например, на каких началах в нашей стране может избираться президент. О более тонких нюансах и говорить не приходится. Для начала им раздадут по одному экземпляру обновленной Конституции. Затем проведут негласный экзамен, по результатам которого будут сделаны выводы о профпригодности отдельных руководителей», — заявили слухмейкеры.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Почему не ужесточают карантин

В Желтом доме говорят, что власти придумали, как объяснить народу, почему в регионе игнорируется резкий всплеск коронавируса. В Европе из-за этого уже началась волна локдауна: в странах ЕС закрываются бары, рестораны и вводится карантин. В Тюмени же делают вид, что все спокойно. Местные власти и не думают вводить жесткие ограничения. «В тюменском правительстве считают, что осенний всплеск коронавируса не имеет ничего общего с весенним, когда пандемия только начинала набирать обороты. Мол, тогда, весной, ситуация была действительно опасная, поэтому карантин и ввели. А сейчас, осенью, количество зараженных увеличилось из-за того, что школы и вузы возобновили работу. Только и всего», — сообщают слухмейкеры.

В департаменте соцразвития недовольны новым главой

В правительстве шепчутся о том, что в областном департаменте соцразвития недовольны тем, что на должность директора там назначили Дмитрия Грамотина. Якобы на предыдущем месте работы, в департаменте физкультуры, спорта и допобразования Тюменской области, Грамотин больших успехов не добился. Да и задачи перед двумя ведомствами стоят слишком разные. Переключиться будет непросто. «Сейчас из-за коронавируса в области ситуация непростая: в аптеках не хватает лекарств, больницы и врачи перегружены, социальная сфера страдает. Как Грамотин будет все это разгребать, вопрос открытый. Но следить за ним будут пристально. Как в областном правительстве, так и в народе. И любая ошибка может стоить карьеры. В общем, так себе назначение», — считают слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-силовик Вагин проиграл войну с осетинской мафией…

Говорят, что вернувшийся из Северной Осетии полковник Петр Вагин уволился из органов из-за того, что не смог справиться с осетинской мафией. Мол, регион является центром самопальной водки России. Все рынки алкосбыта, и легальные, и не очень, там давно поделены между местными кланами. Экс-начальнику МВД республики Вагину, назначенному на эту должность в июне 2019 года, порядок в этой сфере навести не дали. «Рвения Вагина никто не оценил. Да и регион там довольно не спокойный. Это, как говорится, не в Тюмени систему „Безопасный город“ настраивать. Там дела посерьезнее происходят. Вагин, может быть, и собирался навести там порядок. Но ему сделать этого просто-напросто не позволили. Кланы — вещь очень сильная. Местами — непобедимая. Думаю, что бывший начальник полиции Северной Осетии Петр Вагин вовремя это понял и осознал», — злорадствуют слухачи.

…, но получил пропуск в политическую элиту

В политических кругах поговаривают о том, что крупный экс-силовик Петр Вагин, который занял должность заместителя мэра Тюмени после возвращения из Северной Осетии, долго на ней не задержится. Слухмейкеры считают, что в будущем он как минимум станет депутатом. «У Вагина хорошие шансы на то, чтобы пройти в Тюменскую областную думу. А там уже стать либо вице-спикером, либо возглавить какую-то комиссию. А после этого и до областного правительства рукой подать», — считают слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нашелся кандидат на должность главы департамента по спорту

В Желтом доме говорят о том, что обезглавленный после ухода Дмитрия Грамотина департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с большой долей вероятности может возглавить Евгений Хромин, занимающий аналогичную должность на уровне городской администрации Тюмени. «У Хромина большие политические амбиции. Поговаривают, что он недоволен тем, что его друг и соратник Моор уже дорос до губернатора, а сам Хромин на одной должности сидит уже много лет. Поможет ли ему в решении этого вопроса личное знакомство с Александром Викторовичем, пока не ясно. Время покажет», — говорят слухачи.

Пискайкину бросили вызов

В правительственных курилках шепчутся о том, что у руководителя тюменского отделения партии «Справедливая Россия» Владимира Пискайкина на предстоящих выборах в областную думу появился сильный конкурент. Глава югорского отделения партии «Родина» Александр Петерман (крупный бизнесмен, президент корпорации «Славтэк») также планирует баллотироваться в тюменский парламент в следующем году. В Тюмени предстоящую политическую борьбу между Пискайкиным и Петерманом уже окрестили «битвой титанов». Оба кандидата — люди далеко небедные. Оба — владеют огромным административным ресурсом. «Ситуацию подогревает то, что Пискайкин — теневой руководитель тюменского регионального отделения партии „Родина“. Указания он отдает через своих людей в партийной верхушке. Петерман — очень авторитетный предприниматель. Он, в свою очередь, хочет расставить в тюменских политических кругах как можно больше своих людей. Но знающие люди уверены, что у Пискайкина шансов на победу в этой схватке больше», — уверены слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени высмеяли эколога Фахрутдинова, владевшего АЗС

Говорят, что на последнем заседании Общественной палаты Тюменской области активисты в шутку поздравили председателя правления региональной общественной организации «Зеленая планета», видного эколога Альберта Фахрутдинова с тем, что ровно полгода назад он продал принадлежавшую ему АЗС. Говорят, что присутствующие на заседании от души посмеялись над тем, что ярый борец за экологию долгое время скрывал, что зарабатывает на продаже бензина. «Фахрутдинов заправочной станцией владел давно. Сначала занимался лично, затем — сдавал в аренду. И все это время одновременно боролся за экологию и свободную от вредных веществ планету. До сих пор непонятно, что его заставило избавиться от прибыльного бизнеса. То ли муки совести, то ли перспективы карьерного роста, которым подобный актив мог помешать», — недоумевают слухачи.

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