Кто и почему готов умереть за опального отца Сергия

Секта Николая Романова стала самым ярким открытием этого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Во время пандемии активизировались секты, особенно псевдоправославные, говорит исследователь современного российского сектантства, профессор ПСТГУ Александр Дворкин. В качестве примера он приводит деятельность опального отца Сергия (Николая Романова) из Среднеуральского женского монастыря на Урале, который, по сути, стал главой секты. Враги Романова уже начали готовить силовой вариант его выдворения из монастыря, а его сторонники готовы умирать за него.

Впрочем, секты активизировались не только на Урале. В последнее время секты, как старые, так и только созданные, особенно серьезно приступили к вербовке новых адептов, в том числе с помощью современных технологий. А правоохранительные органы тем временем развернули масштабную войну с ними, задерживая лидеров самых известных объединений — секты Виссариона, «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России) и других. Почему такая активная работа началась только сейчас и как с этим связаны Соединенные Штаты Америки — Дворкин рассказал в интервью для URA.RU.

— В этом году в Русской православной Церкви появилась фигура, которая привлекла внимание всей страны. Речь о бывшем игумене Сергии из Среднеуральского женского монастыря. Почему так долго закрывали на него глаза? Все-таки он уже давно известен своими неоднозначными и эксцентричными заявлениями.

Сектовед Александр Дворкин рассказал, как изменилось положение сект в последнее время Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— У меня нет ответа на этот вопрос. Почему екатеринбургские власти закрывают глаза, почему екатеринбургские правоохранители не действуют? Он вообще-то открыто призывает своих адептов к самоубийству, в одном из последних роликов благословляет десятки монахинь идти умереть. И те с радостью провозглашают, что готовы умереть. По-моему, это очень пугающая вещь. А от правоохранителей — ноль эмоций. Другие люди за гораздо меньшее уже находятся на нарах. Такое впечатление, что Романову все, включая призывы к вооруженному захвату власти, сходит с рук. Для меня это абсолютная загадка.

— Но ведь и бывший глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл тоже долго терпел выходки Романова.

— Последние 10 лет я несколько раз обращался в Екатеринбургскую епархию относительно тогдашнего Сергия (Романова), но ни разу официального ответа я не получил. Безусловно, ответственность за нынешний кризис также лежит и на Екатеринбургской епархии. Начиная от митрополита Викентия, который рукоположил его, несмотря на целый ряд канонических препятствий. То есть, людей с его историей [судимость за убийство двух человек, три брака и т. д.] нельзя рукополагать, есть абсолютное правило у Церкви. И почему потом митрополит Кирилл не обращал внимания на деятельность Романова и даже пиарил его? Но опять же реакция Церкви — это одно, а другое — загадочная реакция (или, точнее, отсутствие таковой) властей на то, что во всех остальных случаях квалифицируется как экстремизм.

— После долгого бездействия епархия и свердловские власти начали захват Среднеуральского женского монастыря — 22 декабря в обитель нагрянули сотрудники епархии в сопровождении спецназа судебных приставов. Дело сдвинулось с мертвой точки?

— Власти когда-то должны были отреагировать. Но если бы епархия запретила служение Романова еще несколько лет назад, то не пришлось бы вызывать спецназ, и если бы власти отреагировали еще весной, он не успел бы окопаться, и все бы прошло намного легче. А так было смешно смотреть на то, как спецназовцы приехали и бессильно топтались у ворот, позволяя романовским троллям троллить их по полной программе.

— Какой будет реакция Романова на попытки епархии освободить монастырь от его присутствия?

Николай Романов отлучен от Церкви, но продолжает проповедовать из-за любви к абсолютной власти, считает Дворкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Ситуация настолько запущена, что можно ожидать чего угодно. Он уже благословил 30 сестер умереть за себя, когда это будет нужно. Если не действовать быстро и решительно, можно запустить этот механизм, не дай Бог. Он всячески показывает, что это [возвращение монастыря РПЦ или привлечение Романова к ответственности] будет стоить человеческих жизней.

— Как этот конфликт будет развиваться дальше?

— Надеюсь, в конце концов, Романова предадут суду, но останутся одураченные им люди. И епархии нужно будет как-то с этими людьми работать. И я думаю, что также должна быть привлечена к ответственности бывшая настоятельница монастыря Варвара (Крыгина). Потому что, судя по тому, что говорят дети, в отношении которых применялось насилие, она обо всем этом знала. И никак не реагировала. Конечно, хорошо, что она все-таки нашла в себе силы уйти от Николая Романова. Но это ответственности с нее не снимает. Во всяком случае, я думаю, она должна дать пояснения на этот счет. Потому что те избиения, которые были — все это было не только с ее ведома, но и часто на ее глазах.

— Почему Романов продолжает проповедовать, если ему запрещено (он отлучен от Церкви)? И люди сознательно едут, зная, что их могут отлучить тоже.

— Потому что он во главе секты и действует по логике главы секты. Ему же изначально Церковь была неважна по сравнению с собой, любимым. Важно было получить то место власти, которое он получил. Эта власть его сделала совершенно неадекватным. А это очень опасно и для него, и для окружающих его людей. Известна крылатая фраза, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Романов имеет абсолютную власть над своими адептами. Он их казнит, он их милует. Он их порет, он им раздает мороженое. Он их призывает пойти умереть за него, и так далее. Он этой властью наслаждается. Он без этой власти не может. И он манипулирует толпой. В этом для него сейчас смысл жизни.

— Кто эти люди, которые к нему едут?

— Это люди, которые поддаются манипуляции. Потому что у множества людей мало образования. Потому что многие из них в Церкви не потому, что им нужен Христос, а потому, что им нужен гуру, который за них бы все решал и руководил бы каждым их шагом. Потому что Сергий манипулятор. Он часто путем манипуляций заставляет их поверить в себя. Опять же не в Христа, а в себя, в первую очередь. И дальше они от него зависят, обожествляют его, падают перед ним на колени, исповедуются перед его портретом. И, главное, не думают. Обратили бы хотя бы внимание, что ни одно из его «пророчеств» не сбылось. Обещал, что еще до конца осени миру явятся антихрист «с силиконовым лицом Путина» и царь-искупитель, который придет к власти. И где они? Нацарапал посохом черту на земле перед монастырем, обещал, что всякий, перешедший ее, немедленно умрет. Спецназовцы перешли, вроде живы. Но никто из адептов не ловит его на слове… Гуру всегда прав!

— То есть все, что связано с Романовым, это именно секта? Какие признаки на это указывают?

По мнению Дворкина, Романов готов пойти на человеческие жертвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Есть жесткая организация, есть беспрекословное подчинение, есть манипуляция сознанием, есть обман при вербовке, так как он выдает себя за члена Церкви и за священника. Есть эксплуатация, есть абсолютное подчинение, абсолютизация лидера.

— Какие новые секты возникли в этом году? Может, их направленность как-то изменилась?

— Конечно, у нас самая широко известная секта, которая выявилась в этом году — это секта Николая Романова. Ну и появилось несколько других псевдоправославных сект. Это секта Иоанникия, схиархимандрита из Ивановской области. И несколько подобных сект, менее нашумевших, но, тем не менее, действующих и приносящих вред. Очень активно действует секта «свидетелей СССР» (ее адепты отказываются от российского гражданства — прим. ред.), секта «живорожденных людей» (ее последователи пропагандируют отказ от документов — прим. ред.). Это очень близкие по идеологии секты. Обе конспирологические и отрицающие конституционный строй Российской Федерации.

— Как в этом году изменилось поведение сект?

— В пандемию произошло резкое увеличение сетевой активности сект, потому что у людей большая часть деятельности перешла в сеть. Начали активнее действовать разные псевдоцелительные культы, которые стали особенно актуальны в связи с пандемией коронавируса.

— В этом году были задержаны лидеры секты Виссариона, «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России). Почему власти начали обращать внимание на секты только сейчас?

В России появляются конспирологические секты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— По сектам очень сложно возбуждать уголовные дела, потому что, пока человек в секте — он не считает себя пострадавшим. Для того, чтобы возбудить дело, должны быть пострадавшие, которые пишут заявления о конкретных преступлениях, относящихся к ним. Лишь по прошествии какого-то времени появляются люди, которые отваживаются писать эти заявления, появляется материал для возбуждения уголовных дел. Ну и, конечно, еще есть внешнеполитическая обстановка. До недавнего времени, когда [против сект] пытались возбудить дела, наша страна наталкивалась на очень жесткое противодействие со стороны, как говорит президент Путин, наших партнеров за океаном. И так как не хотели портить отношения, эти дела гасились. Сейчас отношения и без того хуже некуда, и этот фактор уже работает в гораздо меньшей степени.

— То есть дело в том, что в Америке эти секты всячески поддерживаются?

— Америка начиная с 1993-го года стала рассматривать секты как факт международной политики, и, соответственно, лоббирует их интересы в разных странах. Не только в России, но и во всех странах мира.

— Какую секту можно назвать самой влиятельной в России?

— Это неопятидесятники и саентологи. Член Общественной Палаты РФ Сергей Ряховский — главный неопятидесятник страны. Есть еще целый ряд сект, которые рвутся в политику. Это и «анастасийцы» (ее приверженцы в основном причисляют себя к неоязычеству), и секта [«целительницы» и лидера партии «Воля»] Светланы Пеуновой, к примеру. Есть целое сектантское политическое движение «НОД», возглавляемое депутатом Госдумы Евгением Федоровым.

— Почему Виссариона задержали только в этом году? Все же и раньше кто-то уходил из этой секты, обращал внимание на то, что там нарушают права адептов. Эта организация, в частности, забирала деньги и имущество, запрещала есть пищу животного происхождения, обращаться за медицинской помощью.

— Запретят ли секту Виссариона мы пока не знаем, потому что [судебный] процесс еще не начался. Я надеюсь, что ее руководитель ответит за свои преступления. И также надеюсь, что рядовым членам этой секты будет оказана вся необходимая психологическая и материальная помощь. Я считаю, за то, что секта Виссариона до такой степени развернулась и чувствовала себя совершенно безнаказанной, несет ответственность руководство Красноярского края, которое в течение долгих лет не позволяло возбуждать уголовные дела против секты Виссариона, писало отказные материалы. И с очень большой долей вероятности можно говорить о коррупционном факторе. Власти Красноярского края, собственно, покрывали эту секту. Я думаю, что сейчас их прямая обязанность оказать помощь всем этим людям, которые оказались обмануты и теперь фактически брошены.

Одна из сект, рвущихся к власти, это НОД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Одна из самых известных сект «Свидетели Иеговы» была запрещена в России, и судебные процессы в отношении ее последователей еще продолжаются. Теперь эта организация уже не так влиятельна?

— Как-то эта секта, конечно, все равно действует, но количество ее членов, безусловно, сокращается. Я очень надеюсь, что власти не будут до такой степени податливы на провокации и ограничатся «административкой», т. е. штрафами, пусть даже самыми жесткими, но не уголовным преследованием несчастных членов сект, которые и без того обмануты и запуганы. И они тоже нуждаются в помощи. И вот долгожданный процесс по саентологии, который должен был как раз в этом году выйти на финишную прямую, но пока не вышел, во многом из-за коронавирусной инфекции. Надеюсь, все-таки это [разбирательство] будет завершено, и саентология у нас в стране будет запрещена.

— Из-за того, что руководителей сект задерживают, их деятельность будет сходить на нет?

— Их деятельность, конечно, будет сворачиваться, но не то чтобы их дни сочтены. Эти секты будут продолжать свою деятельность, но в гораздо более скромных масштабах.