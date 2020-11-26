За последнее время было заведено сразу несколько уголовных дел на лидеров различных российских сект Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многочисленные уголовные дела в отношении лидеров сект в России являются началом масштабной борьбы с деструктивными культами. Это стало возможным благодаря исчезновению лоббистских инструментов в российском правовом поле. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился глава антисектантского проекта «Гнев», кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Сектовед подчеркнул, что резкая активность правоохранительных органов по отношению к российским представителям крупнейших сект является закономерным итогом политических, экономических и правовых процессов. По его словам, неприкосновенность сект из-за возможной протекции со стороны лоббистских групп в правительстве, с переходом к правовому государству исчезла.

«Со „Свидетелей Иеговы“ (организация запрещена в РФ) пошли какие-то тектонические подвижки в России в плане правоприменительной практики по отношению к лидерам тоталитарно-деструктивных культов. Потому что здесь не только „Свидетели Иеговы“, здесь и „Церковь последнего завета“, здесь ряд пока региональных резонансных дел по „Фалуньгун“ (организация запрещена в РФ), здесь, опять же, несколько очень резонансных региональных дел по поводу местного руководства саентологов», — рассказал Чаусов.

По мнению Чаусова, аресты лидеров деструктивных сект в России не приведут к их исчезновению, так как сами культы являются децентрализованными сообществами. Однако данные уголовные дела ослабят их влияние. Он приводит в пример казненного в 2018 году в Японии лидера «Аум синрике» (организация запрещена в РФ) Секо Асахару, смерть которого существенно не повлияла на активность секты.

Ранее стало известно, что к 15 годам лишения свободы приговорили лидера ячейки «Аум синрике» в России Михаила Устьянцева. Кроме того, сегодня пресненский суд Москвы рассмотрел ходатайство о заключении под стражу четверых руководителей центра «Свидетели Иеговы».