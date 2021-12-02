Тюменские инсайды: подчиненный сдал экс-главу УГИБДД

О сорванных отпусках элиты, конфликте Шевчик и Артюхова и QR-кодах. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 18:02 Размер текста - 17 +

Пандемия скорректировала планы тюменских VIP Коллаж URA.RU По непроверенной информации, замначальника областного УГИБДД пришлось сдать своего руководителя под угрозой увольнения. В это время, в Тюменской областной думе разгорается конфликт между Натальей Шевчик и Андреем Артюховым — примирения не ожидается. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: Моор проведет каникулы дома, поблажек по QR-кодам не будет, в регионе ждут резкого роста безработицы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Александр Моор строго спросит с подчиненных за нарушение установки Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политическая элита останется на каникулах дома В коридорах Желтого дома переговариваются о том, что из Кремля в регионы якобы спущена установке — всей политической элите провести новогодние каникулы в родном регионе. Надо мол показать пример землякам — нечего разъезжать по стране, а тем более, по заграницам, в разгар пандемии. «Говорят, губернатор Александр Моор будет строго спрашивать с подчиненных за нарушение приказа, из-за чего у некоторых випов сорвались отпуска. Впрочем, мелких чиновников никто принуждать не будет», — сообщают источники. Список кандидатов на должность тюменского бизнес-омбудсмена увеличился в два раза В Желтом доме шепчутся о том, что на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области претендует уже 10 кандидатов. Хотя ранее экс-бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, вернувшаяся в ресторанный бизнес, говорила коллегам о том, что на этот пост претендуют четыре человека. «Помимо называвших бизнес-тяжеловесов типа Эдуарда Омарова и Ольги Езикеевой, предполагается, что ставка может быть сделана на молодежь — известного предпринимателя Артема Андросова, например. Который, ко всему прочему, некоторое время входил в состав Генсовета «Единой России». Так что выбор у губернатора Моора серьезный, — заявляют слухмейкеры. Поблажек по QR-кодам больше не будет Вход в общепит по QR-кодам перенесли на 24 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Желтом доме курсирует информация, что поблажка, которую губернатор Александр Моор дал общепиту и базам отдыха, перенеся ввод QR-кодов с 3 на 24 декабря, будет последней. От кодов в новогодние каникулы якобы никто отказываться не будет. «Идея властей в том, чтобы в каникулы максимально сократить количество посетителей баров и турбаз, чтобы переломить ситуацию с пандемией. Кроме того, если регион отменит QR-коды, в Тюмень хлынут туристы из соседних регионов, где ограничения действует. А это точно спровоцирует новую волну пандемии», — утверждают инсайдеры во власти. Антиваксеров напугали гололедом В околоправительственных кругах шутят, что тюменские власти нашли оригинальный способ оградиться от делегаций антиваксеров. Мол, 1 декабря брусчатка на площади перед правительством области и региональным парламентом после ледяного дождя превратилась в натуральный каток. «Целый день там шагу нельзя было ступить, но бороться с гололедом власти не спешили. Наверное, чтобы антиваксеры до них не дошли», — смеются слухмейкеры. На рынке труда Тюменской области ждут большого числа сокращенных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регионе ждут резкого роста безработных В департаменте труда и занятости Тюменской области шепчутся, что в ближайшее время в регионе начнется резкий рост числа безработных. С одной стороны, на рынок труда выйдут сотрудники, которых бизнесмены сократили из-за убытков, причиненных ковидными ограничениями. С другой — антиваксеры, которых работодатели уволили за отказ вакцинироваться от коронавируса. «В общем, главе департамента Александру Сидорову не позавидуешь. И статистику ему испортят, и работы прибавят», — резюмируют сплетники. И.о. главы департамента ЖКХ провалила первую проверку В правительстве обсуждают, что замглавы областного департамента ЖКХ Наталья Якуба, замещающая ушедшего в отставку Мугаммира Галиуллина, провалила первую серьезную проверку. Мол и. о. главы ведомства не справилась с оперативной уборкой Тюмени после ледяного дождя 1 декабря. «Гололед был страшный, резкий рост травмированных людей и ДТП, а улицы долго не убирались. В общем, экзамен не сдан. Хотя Якуба возможно попытается свалить все на городские власти», — предполагают случахи. Парковки в центре Тюмени сделали платными с 29 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени похвалил чиновников за платные парковки Говорят, что глава Тюмени Руслан Кухарук похвалил директора МКУ «Тюменьгортранс» Алексея Санника за введение платных парковок в центре города с 29 ноября. Мол, такая мера позволила очистить ключевые улицы от беспорядочно стоящих автомобилей. Да и в бюджете денег прибавится. «Кухарук, в частности, похвалил коллег из „Тюменьгортранса“ за то, что нововведение удалось реализовать без больших конфликтов и скандалов. Для этого на парковках расставили волонтеров, которые объясняли водителям, как оплачивать проведенное на стоянках время и пользоваться специальным приложением. Подобная мера в городе назревала давно. И большинство тюменцев оценили введение платных паркингов положительно», — заявили сплетники Политические тяжеловесы вступили в конфликт в облдуме В Тюменской областной думе вовсю обсуждают конфликт, который якобы разгорелся между новичками парламента и «старой гвардией». Первую партию возглавляет бывший первый замгубернатора Наталья Шевчик, а противостоит ей, пока успешно, главный единоросс региона Андрей Артюхов. «За Шевчик стоит вице-губернатор Сергей Сарычев, который хочет подчинить думу правительству, но Артюхов пока отбивает атаки. Конфликтуют буквально во всем — от кадровых вопросов до личных», — передают источники. Шутят, что Тамара Казанцева не знает о существовании Яндекса и Google Фото: Николай Бастриков © URA.RU В региональном парламенте смеются над главой фракции КПРФ… В курилках Тюменской облдумы политические оппоненты потешаются над главой фракции КПРФ Тамарой Казанцевой. На последнем заседании думского комитета по соцполитике коммунистка случайно призналась, что пользуется поисковиком Rambler. «Вероятно, о существовании Яндекса и Google Тамара Николаева и не знает. Пора уже для некоторых депутатов провести семинар по компьютерной грамотности», — иронизируют злопыхатели. … которой прочат отставку В правительственных кругах не стихают разговоры о том, что лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева устала от политической борьбы в условиях коронавируса и всерьез задумалась об отставке. Мол, антипрививочная позиция КПРФ, из-за которой она, по указанию ЦК, выходила на несогласованные митинги и получила за это штраф в 20 тыс. рублей, порядком ее утомила. К тому же, создает ей, как политику со стажем, сомнительную репутацию. «По словам соратников Тамары Николаевны, ее все чаще посещают мысли об отказе от должности руководителя Тюменского обкома КПРФ. Борьба против QR-кодов и вакцинации не только требуют огромных энергетических затрат, но и всерьез влияют на репутацию депутата Тюменской областной думы», — считают слухмейкеры. Владимир Сысоев не стал вмешиваться в конфликт соратников по ЛДПР Фото: Николай Бастриков © URA.RU Либерал-демократы Югры и Тюмени стали ближе к расколу Ходят слухи, что вице-спикер от оппозиции в региональном парламенте, член ЛДПР Владимир Сысоев, не хочет заниматься примирением однопартийцев Тюменской области и ХМАО. Последние давно мечтают о самостоятельности в принятии решений. Без оглядки на Тюмень. И одной из задач, поставленных партией перед Сысоевым, как раз была работа над тем, чтобы либерал-демократов «тюменской матрешки» не ссорились. Но он ее решать не стал. «Владимир Владимирович пустил решение этого вопроса на самотек. Он знает, что, в крайнем случае, в конфликт Югры и Тюмени вмешается депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. Но может быть поздно. Либерал-демократы ХМАО давно пытаются уйти от влияния Тюмени. И могут зацепиться за этот шанс», — не скрывая злорадства заявляют слухачи. Экс-депутат «отскочил» от суда за браконьерство По неподтвержденной информации, экс-депутат гордумы Тюмени Николай Романов сумел убедить бывшего охотинспектора Николая Бабкевича взять на себя вину за убийство беременной лосихи. В 2020 году Романов с товарищами якобы попались на браконьерстве, но под суд пошел только Бабкевич. «По слухам, Романов помог материально, дал денег и на уплату штрафа, и на адвоката. В итоге, охотинспектору дали три года условно, а экс-депутат избежал судимости. Но политическую карьеру все равно загубил», — сообщают слухачи. Экс-главу УГИБДД Александра Селюнина судят за взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подчиненный сдал экс-главу УГИБДД из-за декларации о доходах В силовых кругах ходит слух, что замначальника тюменского УГИБДД Олег Толстиков попался на махинациях с декларацией о доходах. Якобы силовик не указал в ней несколько открытых на его имя банковских счетов. «Толстикова мурыжили проверками полгода. В итоге он согласился дать показания на главу управления Александра Селюнина, которого сейчас судят за взятки. Только после этого Толстикова оставили на работе», — рассказывают сплетники в погонах. В тюменском СК пройдет большая ротация кадров Среди силовиков ходят слухи о том, что после смертельного ДТП, устроенного экс-майором регионального СК Павлом Шадриным, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести в тюменском Следственном комитете ротацию кадров. Руководителей и начальников отделов там могут поменять местами с курганскими, либо пермскими. «Дело в том, что многие тюменские силовики из СК уже давно и прочно сидят на своих должностях. Видимо, в какой-то момент, это привело к тому, что они расслабились. Почувствовали некую вседозволенность и безнаказанность. Увольнять их за это конечно никто не станет. Но вот поменять местами с коллегами из других регионов — вполне», — уточняют слухмейкеры. В ТРЦ Тюмени отменили проверку QR-кодов в будни Фото: Денис Моргунов © URA.RU ТРЦ Тюмени переориентируются на молодежь и мам В бизнес-сообществе обсуждают, что ТРЦ Тюмени в ближайшее время сделают ставку на молодежь из-за разрешения посещать торговые центры без предъявления QR-кода в рабочее время. Мол, именно молодые люди станут основными посетителями, под интересы которых изменят и ассортимент, и зонирование товаров. «Впрочем, не стоит забывать и о матерях, находящихся в декретном отпуске — в их среде довольно много антиваксеров, которые игнорировали торговые центры, а теперь ринутся наверстывать упущенное», — рассуждают источники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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По непроверенной информации, замначальника областного УГИБДД пришлось сдать своего руководителя под угрозой увольнения. В это время, в Тюменской областной думе разгорается конфликт между Натальей Шевчик и Андреем Артюховым — примирения не ожидается. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: Моор проведет каникулы дома, поблажек по QR-кодам не будет, в регионе ждут резкого роста безработицы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Политическая элита останется на каникулах дома В коридорах Желтого дома переговариваются о том, что из Кремля в регионы якобы спущена установке — всей политической элите провести новогодние каникулы в родном регионе. Надо мол показать пример землякам — нечего разъезжать по стране, а тем более, по заграницам, в разгар пандемии. «Говорят, губернатор Александр Моор будет строго спрашивать с подчиненных за нарушение приказа, из-за чего у некоторых випов сорвались отпуска. Впрочем, мелких чиновников никто принуждать не будет», — сообщают источники. Список кандидатов на должность тюменского бизнес-омбудсмена увеличился в два раза В Желтом доме шепчутся о том, что на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области претендует уже 10 кандидатов. Хотя ранее экс-бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, вернувшаяся в ресторанный бизнес, говорила коллегам о том, что на этот пост претендуют четыре человека. «Помимо называвших бизнес-тяжеловесов типа Эдуарда Омарова и Ольги Езикеевой, предполагается, что ставка может быть сделана на молодежь — известного предпринимателя Артема Андросова, например. Который, ко всему прочему, некоторое время входил в состав Генсовета «Единой России». Так что выбор у губернатора Моора серьезный, — заявляют слухмейкеры. Поблажек по QR-кодам больше не будет В Желтом доме курсирует информация, что поблажка, которую губернатор Александр Моор дал общепиту и базам отдыха, перенеся ввод QR-кодов с 3 на 24 декабря, будет последней. От кодов в новогодние каникулы якобы никто отказываться не будет. «Идея властей в том, чтобы в каникулы максимально сократить количество посетителей баров и турбаз, чтобы переломить ситуацию с пандемией. Кроме того, если регион отменит QR-коды, в Тюмень хлынут туристы из соседних регионов, где ограничения действует. А это точно спровоцирует новую волну пандемии», — утверждают инсайдеры во власти. Антиваксеров напугали гололедом В околоправительственных кругах шутят, что тюменские власти нашли оригинальный способ оградиться от делегаций антиваксеров. Мол, 1 декабря брусчатка на площади перед правительством области и региональным парламентом после ледяного дождя превратилась в натуральный каток. «Целый день там шагу нельзя было ступить, но бороться с гололедом власти не спешили. Наверное, чтобы антиваксеры до них не дошли», — смеются слухмейкеры. В регионе ждут резкого роста безработных В департаменте труда и занятости Тюменской области шепчутся, что в ближайшее время в регионе начнется резкий рост числа безработных. С одной стороны, на рынок труда выйдут сотрудники, которых бизнесмены сократили из-за убытков, причиненных ковидными ограничениями. С другой — антиваксеры, которых работодатели уволили за отказ вакцинироваться от коронавируса. «В общем, главе департамента Александру Сидорову не позавидуешь. И статистику ему испортят, и работы прибавят», — резюмируют сплетники. И.о. главы департамента ЖКХ провалила первую проверку В правительстве обсуждают, что замглавы областного департамента ЖКХ Наталья Якуба, замещающая ушедшего в отставку Мугаммира Галиуллина, провалила первую серьезную проверку. Мол и. о. главы ведомства не справилась с оперативной уборкой Тюмени после ледяного дождя 1 декабря. «Гололед был страшный, резкий рост травмированных людей и ДТП, а улицы долго не убирались. В общем, экзамен не сдан. Хотя Якуба возможно попытается свалить все на городские власти», — предполагают случахи. Глава Тюмени похвалил чиновников за платные парковки Говорят, что глава Тюмени Руслан Кухарук похвалил директора МКУ «Тюменьгортранс» Алексея Санника за введение платных парковок в центре города с 29 ноября. Мол, такая мера позволила очистить ключевые улицы от беспорядочно стоящих автомобилей. Да и в бюджете денег прибавится. «Кухарук, в частности, похвалил коллег из „Тюменьгортранса“ за то, что нововведение удалось реализовать без больших конфликтов и скандалов. Для этого на парковках расставили волонтеров, которые объясняли водителям, как оплачивать проведенное на стоянках время и пользоваться специальным приложением. Подобная мера в городе назревала давно. И большинство тюменцев оценили введение платных паркингов положительно», — заявили сплетники Политические тяжеловесы вступили в конфликт в облдуме В Тюменской областной думе вовсю обсуждают конфликт, который якобы разгорелся между новичками парламента и «старой гвардией». Первую партию возглавляет бывший первый замгубернатора Наталья Шевчик, а противостоит ей, пока успешно, главный единоросс региона Андрей Артюхов. «За Шевчик стоит вице-губернатор Сергей Сарычев, который хочет подчинить думу правительству, но Артюхов пока отбивает атаки. Конфликтуют буквально во всем — от кадровых вопросов до личных», — передают источники. В региональном парламенте смеются над главой фракции КПРФ… В курилках Тюменской облдумы политические оппоненты потешаются над главой фракции КПРФ Тамарой Казанцевой. На последнем заседании думского комитета по соцполитике коммунистка случайно призналась, что пользуется поисковиком Rambler. «Вероятно, о существовании Яндекса и Google Тамара Николаева и не знает. Пора уже для некоторых депутатов провести семинар по компьютерной грамотности», — иронизируют злопыхатели. … которой прочат отставку В правительственных кругах не стихают разговоры о том, что лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева устала от политической борьбы в условиях коронавируса и всерьез задумалась об отставке. Мол, антипрививочная позиция КПРФ, из-за которой она, по указанию ЦК, выходила на несогласованные митинги и получила за это штраф в 20 тыс. рублей, порядком ее утомила. К тому же, создает ей, как политику со стажем, сомнительную репутацию. «По словам соратников Тамары Николаевны, ее все чаще посещают мысли об отказе от должности руководителя Тюменского обкома КПРФ. Борьба против QR-кодов и вакцинации не только требуют огромных энергетических затрат, но и всерьез влияют на репутацию депутата Тюменской областной думы», — считают слухмейкеры. Либерал-демократы Югры и Тюмени стали ближе к расколу Ходят слухи, что вице-спикер от оппозиции в региональном парламенте, член ЛДПР Владимир Сысоев, не хочет заниматься примирением однопартийцев Тюменской области и ХМАО. Последние давно мечтают о самостоятельности в принятии решений. Без оглядки на Тюмень. И одной из задач, поставленных партией перед Сысоевым, как раз была работа над тем, чтобы либерал-демократов «тюменской матрешки» не ссорились. Но он ее решать не стал. «Владимир Владимирович пустил решение этого вопроса на самотек. Он знает, что, в крайнем случае, в конфликт Югры и Тюмени вмешается депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. Но может быть поздно. Либерал-демократы ХМАО давно пытаются уйти от влияния Тюмени. И могут зацепиться за этот шанс», — не скрывая злорадства заявляют слухачи. Экс-депутат «отскочил» от суда за браконьерство По неподтвержденной информации, экс-депутат гордумы Тюмени Николай Романов сумел убедить бывшего охотинспектора Николая Бабкевича взять на себя вину за убийство беременной лосихи. В 2020 году Романов с товарищами якобы попались на браконьерстве, но под суд пошел только Бабкевич. «По слухам, Романов помог материально, дал денег и на уплату штрафа, и на адвоката. В итоге, охотинспектору дали три года условно, а экс-депутат избежал судимости. Но политическую карьеру все равно загубил», — сообщают слухачи. Подчиненный сдал экс-главу УГИБДД из-за декларации о доходах В силовых кругах ходит слух, что замначальника тюменского УГИБДД Олег Толстиков попался на махинациях с декларацией о доходах. Якобы силовик не указал в ней несколько открытых на его имя банковских счетов. «Толстикова мурыжили проверками полгода. В итоге он согласился дать показания на главу управления Александра Селюнина, которого сейчас судят за взятки. Только после этого Толстикова оставили на работе», — рассказывают сплетники в погонах. В тюменском СК пройдет большая ротация кадров Среди силовиков ходят слухи о том, что после смертельного ДТП, устроенного экс-майором регионального СК Павлом Шадриным, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести в тюменском Следственном комитете ротацию кадров. Руководителей и начальников отделов там могут поменять местами с курганскими, либо пермскими. «Дело в том, что многие тюменские силовики из СК уже давно и прочно сидят на своих должностях. Видимо, в какой-то момент, это привело к тому, что они расслабились. Почувствовали некую вседозволенность и безнаказанность. Увольнять их за это конечно никто не станет. Но вот поменять местами с коллегами из других регионов — вполне», — уточняют слухмейкеры. ТРЦ Тюмени переориентируются на молодежь и мам В бизнес-сообществе обсуждают, что ТРЦ Тюмени в ближайшее время сделают ставку на молодежь из-за разрешения посещать торговые центры без предъявления QR-кода в рабочее время. Мол, именно молодые люди станут основными посетителями, под интересы которых изменят и ассортимент, и зонирование товаров. «Впрочем, не стоит забывать и о матерях, находящихся в декретном отпуске — в их среде довольно много антиваксеров, которые игнорировали торговые центры, а теперь ринутся наверстывать упущенное», — рассуждают источники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.