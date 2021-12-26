Тюменцы стоят в очереди, чтобы поговорить о смерти с незнакомцами

Почему это не секта, и как совместить разговоры о самоубийствах и чаепитие

27 декабря 2021 в 21:29 Размер текста - 17 +

Тема смерти всегда является триггером, кого-то она привлекает, а кого-то — отталкивает Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Больше года в Тюмени ежемесячно проходят встречи Death Cafe. На них незнакомые друг другу люди приходят, чтобы обсудить смерть и все, что с ней связано. Места ограничены — не более 15 человек за раз. Желающие просят записать их в очередь, а те, кто успевает зарегистрироваться, рассуждают о похоронах, уходе близких, суицидах, эвтаназии и прочих темах, которые не принято поднимать в светских беседах. Своих имен участники не называют, а все, что происходит в «Кафе смерти», остается в «Кафе смерти». Влада (слева) и Дарья (справа) организовали первое «Кафе смерти» в Тюмени Фото: личный архив Дарьи Новиковой Death Cafe — социальная франшиза родом из Англии, работающая в более чем 80 странах мира. Эта идея покорила и тюменок Дарью Новикову и Владу Нерадовскую. Вот уже больше года девушки организуют встречи «Кафе смерти», куда может прийти любой желающий. Единственный ценз — возрастной, строго 18+. «Это не секта, не религиозный культ и не группа для горевания. Мы — не психологи. В обществе есть запрос на обсуждение этой темы, и мы создали в Тюмени пространство, где можно безопасно о ней поговорить. У людей разные интересы. Вот кто-то любит вязать, а мы любим изучать смерть», — поясняют организаторы. Дарья и Влада также занимаются историей Текутьевского кладбища — объекта культурного наследия (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В их жизнях тематика смерти играет не последнюю роль. Дарья, к примеру, в детстве пережила семейную трагедию. Тогда близкие решили не обсуждать случившееся, и в уме девушки отложилось, что смерть — это стыдно и больно. А Владу всегда интересовал вопрос: что будет, когда ее не станет? Сейчас Death Cafe и второй совместный проект девушек — музей воспоминаний «Мы жили» (создание путеводителя по Текутьевскому кладбищу) — это своеобразная личная психотерапия. Но помогают они и другим. «Мы не набираем большие группы. Пятнадцать человек максимум. Бывает, что не все желающие попадают на ближайшую встречу. Тогда мы ставим их в очередь и, если места освобождаются, приглашаем», — говорят организаторы. «Я бы хотела, чтобы меня кремировали» Приглушенный свет, тишина, мерцающие огоньки и стол, на котором сервировано чаепитие… Корреспондент URA.RU впервые в Death Cafe. На эту беседу пришли шесть человек: кто-то здесь впервые, а кто-то уже завсегдатай. Во время разговора можно выпить чая и съесть десерт Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Главное правило — полная конфиденциальность. Вы не можете вести запись, но можете предложить гостям пообщаться после», — такое условие журналисту поставили Дарья и Влада. Мы встречаемся в книжном магазине «Никто не спит». Своих имен никто не называет. После того как организаторы озвучили правила, повисла смущенная тишина: непонятно, как начать тот самый разговор. Впрочем, спустя минуту атмосфера разряжается шуткой, и беседа начинает течь без пауз. «Я бы хотела, чтобы меня кремировали», «Кажется очень важным хранить вещи покойных как память о них», «Если перерождаться, то, пожалуй, я хочу стать лишайником», «К примеру, в Мексике смерть — это повод для праздника, а у нас — горе. Это эгоизм?» «Знакомый подавился сосиской и умер. Вот так, внезапно. Многое не успел», «Говорят, при клинической смерти видишь всю свою жизнь, отрывками. Интересно, почему так?» Темы для обсуждения — самые разные. Они органично перетекают одна в другую, и два часа пролетают незаметно. Можно молчать, можно высказываться. Можно пить чай или вовсе уйти, если стало слишком тяжело говорить или слушать. Почему такой формат полезен? «Многие не могут говорить о смерти с родными. Молодые люди часто сталкиваются с тем, что старшее поколение избегает этой темы. Считают, что, упоминая смерть, можно накликать беду. Такое отрицание, неготовность смотреть в глаза своим страхам», — поясняют организаторы. По их мнению, посещение Death Cafe может стать толчком для того, чтобы важные вопросы стало нестрашно поднимать и в близком кругу. С этим согласились и те, кто пришел на последнюю в этом году встречу. После опыта Death Cafe людям проще говорить с родными на трудные темы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Когда я пыталась поговорить о смерти с кем-то из близких, то меня не понимали. Начинали странно смотреть. Родители решили, будто бы у меня какие-то суицидальные мысли. Сразу шли в оборону: „Не говори мне об этом! Какое еще кремирование?“ Но мне важно, чтобы кто-то знал о моем желании», — поделилась девушка. Другой гость Death Cafe отметил, что для него подобные мероприятия скорее про жизнь, нежели про смерть. «Это как интересный подкаст. Когда ты ежемесячно говоришь про смерть, это заставляет тебя задуматься о жизни. Вспомнить, что она конечна, многое можно не успеть. На одной из встреч мы говорили о том, что можно записать посмертное видео со своим финальным словом, оставить близким какие-то наставления. Мне кажется, это важно. Это про заботу о тех, кто останется после меня», — пояснил молодой человек. «Я здесь первый раз. Очень хотелось поговорить с кем-то. Но смерть — не та тема, которую ты можешь обсудить с мамой на кухне или в разговоре с подругами. Люди сразу тревожатся. Мне нравится такой формат, он интересный. Никто не смущается, всем комфортно. Мы можем шутить, и никто не скажет, что это аморально. На такой легкой ноте легче переваривать тяжелые темы», — считает еще одна участница встречи. Опасно ли живым углубляться в тему смерти? Суеверных людей тема смерти пугает Фото: Александр Мамаев © URA.RU Те, кто ни разу не бывал в Death Cafe, неоднозначно реагируют на саму идею подобных встреч. В интернете можно встретить мнения о том, что подобное общение не приводит ни к чему хорошему, а только делает жизнь мрачнее и притягивает в нее негатив. С такой позицией не согласна основательница Death Cafe в России, психолог Катерина Печуричко. В 2016 году она провела первую встречу «Кафе смерти» в Москве, и с тех пор «филиалы» заработали уже в девяти городах страны. «У людей есть превратное представление о том, что все хорошее в жизни связано с ограниченным набором так называемых положительных эмоций. Хочу сразу расстроить всех, кто привык только радоваться. Человеческая психика устроена так, что полноценное функционирование возможно, только если человек имеет дело со всеми эмоциями и состояниями. Смеяться, когда смешно, и плакать, когда грустно. Вам либо доступно все из этого спектра, либо ничего», — пояснила Печуричко в разговоре с URA.RU. По ее словам, попытки не обращать внимания на то, что в жизни есть смерть, болезни и страдания — это уловка, которая не работает. Вытеснить тревоги и страхи позитивом тоже не получится. «Людям кажется, что разговоры о смерти обязательно должны привести к какому-то ужасу. Что будет „мрачняк“, будет тяжело. Полагаю, этот стереотип рождается от недостатка опыта пребывания в подобных ситуациях. Но все происходит совсем по-другому. На самом деле, разговоры о смерти служат рамкой для того, чтобы обсудить, что для нас важно в жизни. Когда я начинала Death Cafe, для меня этот момент тоже стал открытием, одним из ценнейших в моей жизни», — поделилась с агентством Катерина Печуричко. Об анонсах новых встреч Death Cafe в Тюмени можно узнать в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте». А о чем бы вы хотели поговорить, посетив такое место? Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Больше года в Тюмени ежемесячно проходят встречи Death Cafe. На них незнакомые друг другу люди приходят, чтобы обсудить смерть и все, что с ней связано. Места ограничены — не более 15 человек за раз. Желающие просят записать их в очередь, а те, кто успевает зарегистрироваться, рассуждают о похоронах, уходе близких, суицидах, эвтаназии и прочих темах, которые не принято поднимать в светских беседах. Своих имен участники не называют, а все, что происходит в «Кафе смерти», остается в «Кафе смерти». Death Cafe — социальная франшиза родом из Англии, работающая в более чем 80 странах мира. Эта идея покорила и тюменок Дарью Новикову и Владу Нерадовскую. Вот уже больше года девушки организуют встречи «Кафе смерти», куда может прийти любой желающий. Единственный ценз — возрастной, строго 18+. «Это не секта, не религиозный культ и не группа для горевания. Мы — не психологи. В обществе есть запрос на обсуждение этой темы, и мы создали в Тюмени пространство, где можно безопасно о ней поговорить. У людей разные интересы. Вот кто-то любит вязать, а мы любим изучать смерть», — поясняют организаторы. В их жизнях тематика смерти играет не последнюю роль. Дарья, к примеру, в детстве пережила семейную трагедию. Тогда близкие решили не обсуждать случившееся, и в уме девушки отложилось, что смерть — это стыдно и больно. А Владу всегда интересовал вопрос: что будет, когда ее не станет? Сейчас Death Cafe и второй совместный проект девушек — музей воспоминаний «Мы жили» (создание путеводителя по Текутьевскому кладбищу) — это своеобразная личная психотерапия. Но помогают они и другим. «Мы не набираем большие группы. Пятнадцать человек максимум. Бывает, что не все желающие попадают на ближайшую встречу. Тогда мы ставим их в очередь и, если места освобождаются, приглашаем», — говорят организаторы. «Я бы хотела, чтобы меня кремировали» Приглушенный свет, тишина, мерцающие огоньки и стол, на котором сервировано чаепитие… Корреспондент URA.RU впервые в Death Cafe. На эту беседу пришли шесть человек: кто-то здесь впервые, а кто-то уже завсегдатай. «Главное правило — полная конфиденциальность. Вы не можете вести запись, но можете предложить гостям пообщаться после», — такое условие журналисту поставили Дарья и Влада. Мы встречаемся в книжном магазине «Никто не спит». Своих имен никто не называет. После того как организаторы озвучили правила, повисла смущенная тишина: непонятно, как начать тот самый разговор. Впрочем, спустя минуту атмосфера разряжается шуткой, и беседа начинает течь без пауз. «Я бы хотела, чтобы меня кремировали», «Кажется очень важным хранить вещи покойных как память о них», «Если перерождаться, то, пожалуй, я хочу стать лишайником», «К примеру, в Мексике смерть — это повод для праздника, а у нас — горе. Это эгоизм?» «Знакомый подавился сосиской и умер. Вот так, внезапно. Многое не успел», «Говорят, при клинической смерти видишь всю свою жизнь, отрывками. Интересно, почему так?» Темы для обсуждения — самые разные. Они органично перетекают одна в другую, и два часа пролетают незаметно. Можно молчать, можно высказываться. Можно пить чай или вовсе уйти, если стало слишком тяжело говорить или слушать. Почему такой формат полезен? «Многие не могут говорить о смерти с родными. Молодые люди часто сталкиваются с тем, что старшее поколение избегает этой темы. Считают, что, упоминая смерть, можно накликать беду. Такое отрицание, неготовность смотреть в глаза своим страхам», — поясняют организаторы. По их мнению, посещение Death Cafe может стать толчком для того, чтобы важные вопросы стало нестрашно поднимать и в близком кругу. С этим согласились и те, кто пришел на последнюю в этом году встречу. «Когда я пыталась поговорить о смерти с кем-то из близких, то меня не понимали. Начинали странно смотреть. Родители решили, будто бы у меня какие-то суицидальные мысли. Сразу шли в оборону: „Не говори мне об этом! Какое еще кремирование?“ Но мне важно, чтобы кто-то знал о моем желании», — поделилась девушка. Другой гость Death Cafe отметил, что для него подобные мероприятия скорее про жизнь, нежели про смерть. «Это как интересный подкаст. Когда ты ежемесячно говоришь про смерть, это заставляет тебя задуматься о жизни. Вспомнить, что она конечна, многое можно не успеть. На одной из встреч мы говорили о том, что можно записать посмертное видео со своим финальным словом, оставить близким какие-то наставления. Мне кажется, это важно. Это про заботу о тех, кто останется после меня», — пояснил молодой человек. «Я здесь первый раз. Очень хотелось поговорить с кем-то. Но смерть — не та тема, которую ты можешь обсудить с мамой на кухне или в разговоре с подругами. Люди сразу тревожатся. Мне нравится такой формат, он интересный. Никто не смущается, всем комфортно. Мы можем шутить, и никто не скажет, что это аморально. На такой легкой ноте легче переваривать тяжелые темы», — считает еще одна участница встречи. Опасно ли живым углубляться в тему смерти? Те, кто ни разу не бывал в Death Cafe, неоднозначно реагируют на саму идею подобных встреч. В интернете можно встретить мнения о том, что подобное общение не приводит ни к чему хорошему, а только делает жизнь мрачнее и притягивает в нее негатив. С такой позицией не согласна основательница Death Cafe в России, психолог Катерина Печуричко. В 2016 году она провела первую встречу «Кафе смерти» в Москве, и с тех пор «филиалы» заработали уже в девяти городах страны. «У людей есть превратное представление о том, что все хорошее в жизни связано с ограниченным набором так называемых положительных эмоций. Хочу сразу расстроить всех, кто привык только радоваться. Человеческая психика устроена так, что полноценное функционирование возможно, только если человек имеет дело со всеми эмоциями и состояниями. Смеяться, когда смешно, и плакать, когда грустно. Вам либо доступно все из этого спектра, либо ничего», — пояснила Печуричко в разговоре с URA.RU. По ее словам, попытки не обращать внимания на то, что в жизни есть смерть, болезни и страдания — это уловка, которая не работает. Вытеснить тревоги и страхи позитивом тоже не получится. «Людям кажется, что разговоры о смерти обязательно должны привести к какому-то ужасу. Что будет „мрачняк“, будет тяжело. Полагаю, этот стереотип рождается от недостатка опыта пребывания в подобных ситуациях. Но все происходит совсем по-другому. На самом деле, разговоры о смерти служат рамкой для того, чтобы обсудить, что для нас важно в жизни. Когда я начинала Death Cafe, для меня этот момент тоже стал открытием, одним из ценнейших в моей жизни», — поделилась с агентством Катерина Печуричко. Об анонсах новых встреч Death Cafe в Тюмени можно узнать в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте». А о чем бы вы хотели поговорить, посетив такое место?