Известия: военно-технический форум «Армия» отменили

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Официальной информации об отмене форума пока нет
Официальной информации об отмене форума пока нет Фото:

Международный военно-технический форум «Армия» был отменен. Несмотря на это, официальный сайт «Армия-2025» продолжает работу. Об этом сообщают журналисты газеты «Известия».  Согласно размещенной информации, проведение форума запланировано на период с 11 по 14 августа 2025 года, а в текущем году мероприятие будет доступно исключительно для специалистов.

«Международный военно-технический форум „Армия“ отменен», — сказали источники, знакомые с ситуацией. Информацию опубликована на сайте газеты. 

Форум «Армия» является ключевым выставочным проектом Министерства обороны Российской Федерации и проводится ежегодно с 2015 года на территории парка «Патриот». Ранее продолжительность форума составляла семь дней, однако в 2024 году его программа была сокращена до трех дней. С момента основания форум зарекомендовал себя как одна из крупнейших международных площадок для демонстрации продукции военного назначения, а также значительно способствовал развитию военно-технического сотрудничества между различными государствами. Мероприятие традиционно привлекало представителей оборонной промышленности из многих стран мира.

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Международный военно-технический форум «Армия» был отменен. Несмотря на это, официальный сайт «Армия-2025» продолжает работу. Об этом сообщают журналисты газеты «Известия».  Согласно размещенной информации, проведение форума запланировано на период с 11 по 14 августа 2025 года, а в текущем году мероприятие будет доступно исключительно для специалистов. «Международный военно-технический форум „Армия“ отменен», — сказали источники, знакомые с ситуацией. Информацию опубликована на сайте газеты.  Форум «Армия» является ключевым выставочным проектом Министерства обороны Российской Федерации и проводится ежегодно с 2015 года на территории парка «Патриот». Ранее продолжительность форума составляла семь дней, однако в 2024 году его программа была сокращена до трех дней. С момента основания форум зарекомендовал себя как одна из крупнейших международных площадок для демонстрации продукции военного назначения, а также значительно способствовал развитию военно-технического сотрудничества между различными государствами. Мероприятие традиционно привлекало представителей оборонной промышленности из многих стран мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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