Курганский ученый создал новую технологию выращивания конопли

Он назвал ее лучшей культурой для импортозамещения

07 июня 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Кандидат сельскохозяйственный наук КГСХА Алексей Плотников разработал технологию выращивания технической конопли в Зауралье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заведующий кафедрой землеустройства, земледелия, агрохимии и почвоведения Курганской сельскохозяйственной академии Алексей Плотников разрабатывает технологию выращивания технической конопли в условиях лесостепи Зауралья. Ученый убежден, у культуры — большое будущее. Первый результат работы уже на прилавках крупной торговой сети — конопляное масло холодного отжима. Разработан и новый продукт с добавлением конопли, рассказал Плотников URA.RU. «Современные сорта конопли практически избавлены от наркотического вещества (каннабиноида). Такие сорта и подлежат возделыванию. Преимущества у культуры очень большие — из нее изготовляют больше 25 тысяч видов продукции, которая используется в пищевой промышленности, в животноводстве (корма для животных, птиц, рыб), косметологии, текстильной и строительной сферах. В производство идет все растение под корень, продукция обладает ценными качествами. Самый простой продукт — конопляное масло содержит набор трех Омег (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3,6,9). Это замена иностранным препаратам из рыбьего жира, отличный вариант импортозамещения», — говорит Алексей Плотников. В КГСХА им. Мальцева уверены, что конопля — самая перспективная культура для импортозамещения. Из семян получают ценное масло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Идея разработать технологию выращивания конопли в Курганской области возникла у ученого около шести лет назад. Плотников пришел к выводу, что возделывание культуры в регионе возможно при ряде условий. Разработанная технология позволяет увеличить продуктивность культуры на 20-30% в конкретных почвенно-климатических условиях. К работам удалось привлечь ООО «ИПЦ Профсервис». Около года назад на прилавках торговой сети Курганской области появился первый результат сотрудничества с ученым — конопляное масло холодного отжима. «Продукт по своему качеству очень ценный. Конопля была выращена без химической нагрузки, без пестицидов, то есть это экологически чистый продукт», — говорит Плотников. Само выращивание растения экологичное и высокорентабельное: бутылочка масла (250 мл) в розницу стоит порядка 600 рублей, на разлив 1 литр — до 1,5 тысяч рублей. По словам курганского ученого, для переработчиков цифры заманчивые, но фермеров отпугивает контроль со стороны органов УМВД. «Фермеры считают, что могут возникнуть подозрения, что они сеют запрещенные растения. А если семена сертифицированные, летом сотрудники наркоконтроля дважды выезжают на поля и отбирают верхушки растений для лабораторных исследований. Если содержание наркотических веществ не превышает допустимые показатели, то можно дальше возделывать культуру. Постоянно нужно сотрудничать с органами. Крупным организациям это делать проще, чем фермерам», — отмечает Алексей Плотников. Конопляное масло из сырья, выращенного в Курганской области без пестицидов, продает в крупной торговой сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Плотников продолжает работать с сортами конопли, отрабатывая технологию. «Моя задача довести технологию до максимальной урожайности с гектара в наших климатических условиях. Чтобы можно было дать четкие рекомендации: сколько и когда посеять, сколько удобрений внести, когда убирать. Эти технологические приемы требуют наблюдений, полевых и лабораторных исследований. В конечном итоге — это выльется в экономику и рентабельность. А культура эта высокорентабельная», — отмечает собеседник. Магистрант агрономического факультета Кристина Сажина разработала рецепт хлеба с добавлением конопляной муки. Сажина представила свой проект «Разработка способа использования технической конопли в хлебопекарной отрасли» на конкурс «Умник» и выиграла грант в 500 тысяч рублей. Научным руководителем работы выступил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Плотников. Магистрант КГСХА Кристина Сажина разработала рецепт хлеба с конопляной мукой, стала победителем конкурса «Умник», оформляет патент на продукт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «У молодежи хлеб не ассоциируется со здоровым питанием. Добавляя конопляную муку, можно получить особый вкус и полезные свойства: содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега -3,6,9, снизить калорийность хлеба и содержание в нем глютена. Если в пшеничном хлебе калорийность составляет около 327, то в хлебе с коноплей около 300 кКл. Благодаря конопляной муке насыщение происходит быстрее — съесть меньше хлеба и насытиться быстрее», — рассказала о новом продукте Кристина Сажина. Она подала документы на оформление патента, после получения которого, возможно, примет участие во втором этапе конкурса, который позволит запустить производство полезного хлеба. Алексей Плотников поддерживает магистрантку. «Продукт будет интересен тем, кто следит за своим здоровьем, пожилому поколению, тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Своего покупателя продукт найдет обязательно», — уверен он. Хлеб с конопляной мукой обладает ярким вкусом, содержит полезные кислоты Омега -3,6 и меньше калорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученый вспоминает, что до 1959 года в СССР сеяли до 1 млн га конопли. Однако позже из-за наркотического вещества она была запрещена. «Ниша перспективная. Мы хотим, чтобы культура возделывалась на площадях Курганской области. У нас сельскохозяйственная область, но при этом много полей не возделываются. Предстоит еще много интересной работы по изучению конопли, мы только в начале пути», — отмечает он. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

Заведующий кафедрой землеустройства, земледелия, агрохимии и почвоведения Курганской сельскохозяйственной академии Алексей Плотников разрабатывает технологию выращивания технической конопли в условиях лесостепи Зауралья. Ученый убежден, у культуры — большое будущее. Первый результат работы уже на прилавках крупной торговой сети — конопляное масло холодного отжима. Разработан и новый продукт с добавлением конопли, рассказал Плотников URA.RU. «Современные сорта конопли практически избавлены от наркотического вещества (каннабиноида). Такие сорта и подлежат возделыванию. Преимущества у культуры очень большие — из нее изготовляют больше 25 тысяч видов продукции, которая используется в пищевой промышленности, в животноводстве (корма для животных, птиц, рыб), косметологии, текстильной и строительной сферах. В производство идет все растение под корень, продукция обладает ценными качествами. Самый простой продукт — конопляное масло содержит набор трех Омег (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3,6,9). Это замена иностранным препаратам из рыбьего жира, отличный вариант импортозамещения», — говорит Алексей Плотников. Идея разработать технологию выращивания конопли в Курганской области возникла у ученого около шести лет назад. Плотников пришел к выводу, что возделывание культуры в регионе возможно при ряде условий. Разработанная технология позволяет увеличить продуктивность культуры на 20-30% в конкретных почвенно-климатических условиях. К работам удалось привлечь ООО «ИПЦ Профсервис». Около года назад на прилавках торговой сети Курганской области появился первый результат сотрудничества с ученым — конопляное масло холодного отжима. «Продукт по своему качеству очень ценный. Конопля была выращена без химической нагрузки, без пестицидов, то есть это экологически чистый продукт», — говорит Плотников. Само выращивание растения экологичное и высокорентабельное: бутылочка масла (250 мл) в розницу стоит порядка 600 рублей, на разлив 1 литр — до 1,5 тысяч рублей. По словам курганского ученого, для переработчиков цифры заманчивые, но фермеров отпугивает контроль со стороны органов УМВД. «Фермеры считают, что могут возникнуть подозрения, что они сеют запрещенные растения. А если семена сертифицированные, летом сотрудники наркоконтроля дважды выезжают на поля и отбирают верхушки растений для лабораторных исследований. Если содержание наркотических веществ не превышает допустимые показатели, то можно дальше возделывать культуру. Постоянно нужно сотрудничать с органами. Крупным организациям это делать проще, чем фермерам», — отмечает Алексей Плотников. Плотников продолжает работать с сортами конопли, отрабатывая технологию. «Моя задача довести технологию до максимальной урожайности с гектара в наших климатических условиях. Чтобы можно было дать четкие рекомендации: сколько и когда посеять, сколько удобрений внести, когда убирать. Эти технологические приемы требуют наблюдений, полевых и лабораторных исследований. В конечном итоге — это выльется в экономику и рентабельность. А культура эта высокорентабельная», — отмечает собеседник. Магистрант агрономического факультета Кристина Сажина разработала рецепт хлеба с добавлением конопляной муки. Сажина представила свой проект «Разработка способа использования технической конопли в хлебопекарной отрасли» на конкурс «Умник» и выиграла грант в 500 тысяч рублей. Научным руководителем работы выступил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Плотников. «У молодежи хлеб не ассоциируется со здоровым питанием. Добавляя конопляную муку, можно получить особый вкус и полезные свойства: содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега -3,6,9, снизить калорийность хлеба и содержание в нем глютена. Если в пшеничном хлебе калорийность составляет около 327, то в хлебе с коноплей около 300 кКл. Благодаря конопляной муке насыщение происходит быстрее — съесть меньше хлеба и насытиться быстрее», — рассказала о новом продукте Кристина Сажина. Она подала документы на оформление патента, после получения которого, возможно, примет участие во втором этапе конкурса, который позволит запустить производство полезного хлеба. Алексей Плотников поддерживает магистрантку. «Продукт будет интересен тем, кто следит за своим здоровьем, пожилому поколению, тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Своего покупателя продукт найдет обязательно», — уверен он. Ученый вспоминает, что до 1959 года в СССР сеяли до 1 млн га конопли. Однако позже из-за наркотического вещества она была запрещена. «Ниша перспективная. Мы хотим, чтобы культура возделывалась на площадях Курганской области. У нас сельскохозяйственная область, но при этом много полей не возделываются. Предстоит еще много интересной работы по изучению конопли, мы только в начале пути», — отмечает он. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.