Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на войну

История самого первого добровольца из Тюменской области

14 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Станислав Тропин выехал в зону проведения специальной военной операции 5 апреля 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отец шестерых детей Станислав Тропин — доброволец не простой: он стал первым жителем Тобольска, который решил поддержать на фронте своих после начала специальной военной операции на Украине. По словам родных мужчина понимал, что может не вернуться, но решение принял твердо. Пожилой матери, чтобы не волновалась, Станислав сказал, что нашел работу на Крайнем Севере. А сам уехал на фронт. 28 апреля 2022 года, спустя всего три недели после того, как Тропин попал на СВО, его взвод был практически полностью уничтожен под минометным обстрелом в Харьковской области. Из 25 человек тогда выжили лишь трое. Тропина среди них не было. Родные тоболяка больше года ждали прежде, чем поделиться историей его жизни с журналистами: сделать это раньше не позволяли эмоции. В зоне проведения СВО взвод Станислава Тропина попал под обстрел Фото: Денис Моргунов © URA.RU Между семьей и карьерой Станислав Тропин родился в городе Долматово Курганской области 29 декабря 1972 года. После развода родителей с матерью Светланой переехал в Тобольск. Сходил в армию, женился, заочно выучился на экономиста. После десять лет проработал в Налоговой полиции, а когда в 2003 году ее расформировали, занялся своим делом, связанным с продажей металла. Однако бизнес у Стаса не пошел. И тогда он устроился директором Тобольского отделения Сталепромышленной компании, начал часто ездить по вахтам в европейскую часть России. Однако от такой работы несмотря на хорошие деньги Стас отказался — все же вахты длились по 8-9 месяцев, а ему хотелось больше времени быть рядом с женой и ребятишками. «У Стаси родились три дочери в первом браке — Анастасия, Анна и Алена. И три — во втором: Лена, Катя и София. Он очень любил своих детей. Старался больше времени находиться рядом с ними. Воспитывал в них то, что считал главным: добро и человечность. Хотел дать им лучшее воспитание», — рассказывает мама Станислава Тропина Светлана Михайловна. Мама Станислава Тропина не знала о том, что сын отправился в зону проведения спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последняя тайна Станислава Тропина Сын всегда советовался с мамой прежде, чем принять какое-то серьезное решение. Отступил от этого принципа только один раз — когда решил отправиться в зону СВО. «Он стал самым первым добровольцем из Тобольска. А мне сказал, что устроился кладовщиком в какую-то компанию на Крайнем Севере. Помню нашу последнюю встречу. Он упал передо мной на колени, начал обнимать ноги. Я говорю ему: „Стася, что случилось?“ А он ответил мне: „Мама, так положено“. И уехал. Живым я его больше не видела», — делится мама тоболяка. Станислав Тропин подписал контракт и уехал в зону проведения СВО 5 апреля 2022 года. Он был зачислен в разведроту пятого батальона «Барс» и отправлен в Харьковскую область. Военным поставили задачу взять село Долгенькое, которое находится в 26 км от Изюма. Населенный пункт был взят под контроль российских войск в июне 2022 года. «Как я узнала потом, решение о том, чтобы поехать в зону СВО, он принял после разговора со своим другом Костей. Который, я считаю, его на это сагитировал. Костя тоже погиб несмотря на то, что до этого прошел две войны. Это случилось за день до смерти моего сына. Они стали первыми участниками спецоперации из Тобольска, которых похоронили», — говорит Светлана Михайловна. Ее сына похоронили со всеми военными почестями. Станиславу было 49 лет. Посмертно ему была вручена медаль «За отвагу». А на местной школе, в которой он учился, появилась мемориальная доска с именем героя. Фотографии тоболяка разместили также на городских остановках. В детстве Станислав Тропин часто дарил маме букеты из одуванчиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Одуванчики от Стаса Во время беседы с журналистами URA.RU, она ласково называет сына Стася. Говорит, что он с самого детства был нежным ребенком и сильно ее любил. Теплые взаимоотношения между матерью и сыном сохранились и во взрослой жизни. «Я помню, когда он был маленький, годиков пять, он всегда собирал мне букеты одуванчиков. Он дарил мне их каждый день летом. Однажды, когда он вырос, я получила от него в подарок огромную елку, сделанную из свежих цветов. Тогда я не смогла сдержать слез и заплакала. Он спросил: „Мама, что случилось?“ А я ему сказала, что мне никто еще такой красоты не дарил», — не сдерживая эмоций рассказывает Светлана Михайловна. Семья гордится решимостью Станислава Тропина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вместо эпилога Год спустя после гибели Станислава в матери и жене солдата горечь от потери перемешалась с гордостью за своего героя. Потому что тоболяк одним из первых добровольно бросился на помощь российским военным — участникам спецоперации. «Нас не бросили. Я и младшие дети получаем социальную поддержку. Нам оплачивают детский сад, кружки, бассейн. Недавно оформили ветеранское удостоверение. Конечно, хотелось бы, чтобы дочкам в будущем помогли с жильем: одна я не потяну три ипотеки», — в завершении беседы сказала журналистам URA.RU вторая супруга Станислава Тропина Галина, которая теперь в одиночестве воспитывает детей первого тоболяка, погибшего в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец шестерых детей Станислав Тропин — доброволец не простой: он стал первым жителем Тобольска, который решил поддержать на фронте своих после начала специальной военной операции на Украине. По словам родных мужчина понимал, что может не вернуться, но решение принял твердо. Пожилой матери, чтобы не волновалась, Станислав сказал, что нашел работу на Крайнем Севере. А сам уехал на фронт. 28 апреля 2022 года, спустя всего три недели после того, как Тропин попал на СВО, его взвод был практически полностью уничтожен под минометным обстрелом в Харьковской области. Из 25 человек тогда выжили лишь трое. Тропина среди них не было. Родные тоболяка больше года ждали прежде, чем поделиться историей его жизни с журналистами: сделать это раньше не позволяли эмоции. Между семьей и карьерой Станислав Тропин родился в городе Долматово Курганской области 29 декабря 1972 года. После развода родителей с матерью Светланой переехал в Тобольск. Сходил в армию, женился, заочно выучился на экономиста. После десять лет проработал в Налоговой полиции, а когда в 2003 году ее расформировали, занялся своим делом, связанным с продажей металла. Однако бизнес у Стаса не пошел. И тогда он устроился директором Тобольского отделения Сталепромышленной компании, начал часто ездить по вахтам в европейскую часть России. Однако от такой работы несмотря на хорошие деньги Стас отказался — все же вахты длились по 8-9 месяцев, а ему хотелось больше времени быть рядом с женой и ребятишками. «У Стаси родились три дочери в первом браке — Анастасия, Анна и Алена. И три — во втором: Лена, Катя и София. Он очень любил своих детей. Старался больше времени находиться рядом с ними. Воспитывал в них то, что считал главным: добро и человечность. Хотел дать им лучшее воспитание», — рассказывает мама Станислава Тропина Светлана Михайловна. Последняя тайна Станислава Тропина Сын всегда советовался с мамой прежде, чем принять какое-то серьезное решение. Отступил от этого принципа только один раз — когда решил отправиться в зону СВО. «Он стал самым первым добровольцем из Тобольска. А мне сказал, что устроился кладовщиком в какую-то компанию на Крайнем Севере. Помню нашу последнюю встречу. Он упал передо мной на колени, начал обнимать ноги. Я говорю ему: „Стася, что случилось?“ А он ответил мне: „Мама, так положено“. И уехал. Живым я его больше не видела», — делится мама тоболяка. Станислав Тропин подписал контракт и уехал в зону проведения СВО 5 апреля 2022 года. Он был зачислен в разведроту пятого батальона «Барс» и отправлен в Харьковскую область. Военным поставили задачу взять село Долгенькое, которое находится в 26 км от Изюма. Населенный пункт был взят под контроль российских войск в июне 2022 года. «Как я узнала потом, решение о том, чтобы поехать в зону СВО, он принял после разговора со своим другом Костей. Который, я считаю, его на это сагитировал. Костя тоже погиб несмотря на то, что до этого прошел две войны. Это случилось за день до смерти моего сына. Они стали первыми участниками спецоперации из Тобольска, которых похоронили», — говорит Светлана Михайловна. Ее сына похоронили со всеми военными почестями. Станиславу было 49 лет. Посмертно ему была вручена медаль «За отвагу». А на местной школе, в которой он учился, появилась мемориальная доска с именем героя. Фотографии тоболяка разместили также на городских остановках. Одуванчики от Стаса Во время беседы с журналистами URA.RU, она ласково называет сына Стася. Говорит, что он с самого детства был нежным ребенком и сильно ее любил. Теплые взаимоотношения между матерью и сыном сохранились и во взрослой жизни. «Я помню, когда он был маленький, годиков пять, он всегда собирал мне букеты одуванчиков. Он дарил мне их каждый день летом. Однажды, когда он вырос, я получила от него в подарок огромную елку, сделанную из свежих цветов. Тогда я не смогла сдержать слез и заплакала. Он спросил: „Мама, что случилось?“ А я ему сказала, что мне никто еще такой красоты не дарил», — не сдерживая эмоций рассказывает Светлана Михайловна. Вместо эпилога Год спустя после гибели Станислава в матери и жене солдата горечь от потери перемешалась с гордостью за своего героя. Потому что тоболяк одним из первых добровольно бросился на помощь российским военным — участникам спецоперации. «Нас не бросили. Я и младшие дети получаем социальную поддержку. Нам оплачивают детский сад, кружки, бассейн. Недавно оформили ветеранское удостоверение. Конечно, хотелось бы, чтобы дочкам в будущем помогли с жильем: одна я не потяну три ипотеки», — в завершении беседы сказала журналистам URA.RU вторая супруга Станислава Тропина Галина, которая теперь в одиночестве воспитывает детей первого тоболяка, погибшего в зоне СВО.